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Döviz güne nasıl başladı? 7 Nisan 2020

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Döviz güne nasıl başladı? 7 Nisan 2020
Döviz güne nasıl başladı? 7 Nisan 2020

Küresel piyasalardaki satıcılı seyre paralel olarak dolar/TL kuru, yeni haftaya yükselişle başlaması sonrasında 6,77 civarında hareket ediyor. 

Euro/TL ise 7,33 seviyesinde yer alıyor.

Sterlin/TL ise 8,30 seviyelerinde işlem görüyor.

Analistler, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınının ekonomik etkilerini azaltmak için dünya genelinde atılan adımlarla birlikte, belirsizliğin varlık fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ettiğini kaydetti.

Küresel piyasalar merkez bankalarının ve ekonomi yönetimlerinin aldığı önlemlerin rağmen virüs salgınına ilişkin endişelerle düşmeye devam ediyor.

Bugün yurt içinde ve yurt dışında sakin bir veri gündemi olduğunu belirten uzmnlar, yeni tip corona virüs salgınına ilişkin endişelerin devam ettiğini vurgulayayarak, teknik açıdan dolar/TL'de 6,70'in direnç, 6,60'ın destek konumunda bulunduğunu dile getirdi.

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