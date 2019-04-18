Döviz Kurları - 18 Nisan 2019

Dolar fiyatları şu dakikalarda 5.79 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 6.56 TL seviyesinde bulunuyor.

Dolar kuru dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 5.74 TL seviyesinde hareket ederken, yeni güne 5.78 TL seviyesinde başladı. Dolar, gün içerisinde en düşük 5.7315 TL'yi görürken, en yüksek 5.7962 TL'yi gördü. Dolar kuru, saat 09.01 itibarıyla 5.7902 TL seviyesinde işlem görürken, Euro kuru ise aynı dakikalarda 6.5615 TL seviyesinde bulunuyor.

Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi yüzde 0.01 düşüşle 96.64 seviyesinde, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.1300 seviyelerinde bulunuyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 17.12 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 21.51 seviyesinde bulunuyor.