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Döviz kurları (23 Eylül 2020 Çarşamba)

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Döviz kurları (23 Eylül 2020 Çarşamba)
Döviz kurları (23 Eylül 2020 Çarşamba)

Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.

23 Eylül 2020 'nin sabah saatlerinde dolar güne 7,6589 lira seviyesinde başladı.

Sabah saat 08.45 itibariyle euro/TL 8,9460 liradan, 

Sterlin ise 9,7667 liradan işlem görüyor.

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