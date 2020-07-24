Döviz Kurları (24 Temmuz 2020)

Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.
24 Temmuz 2020'in sabah saatlerinde dolar güne 6,8469 lira seviyesinde başladı.
Sabah saat 08.35 itibariyle euro/TL 7,9468 liradan,
Sterlin ise 8,7200 liradan işlem görüyor.
Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.
24 Temmuz 2020'in sabah saatlerinde dolar güne 6,8469 lira seviyesinde başladı.
Sabah saat 08.35 itibariyle euro/TL 7,9468 liradan,
Sterlin ise 8,7200 liradan işlem görüyor.
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