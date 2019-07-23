Döviz kurları bugün ne kadar? (23 Temmuz 2019 dolar - euro fiyatları)

Dolar/TL, haftaya yükselişle başlamasının ardından 5,70'i gördü.
Geçen hafta 5,61 - 5,73 aralığında işlem gören dolar/TL, haftanın son işlem gününü önceki kapanışa göre yüzde 0,68 değer kazancıyla 5,6550 seviyesinden tamamladı.
5,70 seviyesini gören dolar/TL 5,69 civarında hareket ediyor.
Euro/TL ise 6,37 civarında işlem görüyor.
BU HAFTA GÖZLER TC MERKEZ'DE OLACAK
Piyasalar ABD ile ilişkilerin yanı sıra TC Merkez Bankası'nın perşembe günkü toplantısına odaklandı. Merkez'in faizde ne kadarlık indirime gideceği kurun yönünde belirleyici olacak.
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