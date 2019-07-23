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Döviz kurları bugün ne kadar? (23 Temmuz 2019 dolar - euro fiyatları)

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Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.
Döviz kurları bugün ne kadar? (23 Temmuz 2019 dolar - euro fiyatları)

Dolar/TL, haftaya yükselişle başlamasının ardından 5,70'i gördü.

Geçen hafta 5,61 - 5,73 aralığında işlem gören dolar/TL, haftanın son işlem gününü önceki kapanışa göre yüzde 0,68 değer kazancıyla 5,6550 seviyesinden tamamladı.

5,70 seviyesini gören dolar/TL 5,69 civarında hareket ediyor.

Euro/TL ise 6,37 civarında işlem görüyor. 

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BU HAFTA GÖZLER TC MERKEZ'DE OLACAK

Piyasalar ABD ile ilişkilerin yanı sıra TC Merkez Bankası'nın perşembe günkü toplantısına odaklandı. Merkez'in faizde ne kadarlık indirime gideceği kurun yönünde belirleyici olacak.

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