Döviz kurundaki artış sürüyor; sosyal medyada 'DEVALÜASYON' tartışması!

TC Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararlarıyla Türk Lirası'nda başlayan değer kaybı sürüyor. Döviz kurları TL'ye karşı tarihi yüksek seviyelerini test ederken, TL'nin bir günlük değer kaybı yüzde 20'ye yaklaştı. Dolar, Türk Lirası karşısında 13.50 seviyesini aşarken, Euro da Türk Lirası karşısında 15.20 seviyesine geldi. Döviz kurlarının yükselişinin durmaması nedeniyle sosyal medyada 'devalüasyon' tartışmaları da yapılmaya başlandı.

Gelecek Partisi Ekonomi Politikaları Başkanı Kerim Rota, Twitter'deki paylaşımında, "Tayyip Erdoğan, Tansu Çillerden sonra en büyük devalüasyona imza attı. Türk Lirasının aylık değer kaybı, 1981'den yana en yüksek 2. artışı yaşadı." dedi.

Ünlü ekonomist Mahfi Eğilmez ise "Türkiye, 'dalgalı kurda devalüasyon olmaz' diyen bizleri mahcup etmiş bulunuyor." paylaşımı yaptı.

Develüasyon nedir?

İktisatta devalüasyon, devletin resmi para biriminin dolar karşında değer kaybetmesine denir. Serbest piyasalarda her gün yaşanan kur değişimlerinden farklı olarak devalüasyon, düzenli ve sert değer kayıplarının genel ilerleyişine verilen addır.

Devalüasyon, ihracatı artırmak için merkez bankaları tarafından kasıtlı olarak da yapılabilirken, Türkiye gibi ülkelerde yaşanan devalüasyonlar tamamen kontrol dışı olmasıyla kontrollü devalüasyondan ayrılır.