  • BIST 1.782,94
  • Altın 728,34
  • Dolar 12,5668
  • Euro 14,0662
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 14 °C
SON DAKİKAİsrail'de çocukların aşılanmasına başlanıyor

Döviz kurundaki artış sürüyor; sosyal medyada 'DEVALÜASYON' tartışması!

» »
Dolar, Türk Lirası karşısında 13.50 seviyesini aşarken, Euro da Türk Lirası karşısında 15.20 seviyesine geldi; sosyal medyada "devalüasyon" yeniden gündeme geldi.
Döviz kurundaki artış sürüyor; sosyal medyada 'DEVALÜASYON' tartışması!

TC Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararlarıyla Türk Lirası'nda başlayan değer kaybı sürüyor. Döviz kurları TL'ye karşı tarihi yüksek seviyelerini test ederken, TL'nin bir günlük değer kaybı yüzde 20'ye yaklaştı. Dolar, Türk Lirası karşısında 13.50 seviyesini aşarken, Euro da Türk Lirası karşısında 15.20 seviyesine geldi. Döviz kurlarının yükselişinin durmaması nedeniyle sosyal medyada 'devalüasyon' tartışmaları da yapılmaya başlandı.

Gelecek Partisi Ekonomi Politikaları Başkanı Kerim Rota, Twitter'deki paylaşımında, "Tayyip Erdoğan, Tansu Çillerden sonra en büyük devalüasyona imza attı. Türk Lirasının aylık değer kaybı, 1981'den yana en yüksek 2. artışı yaşadı." dedi. 

Ünlü ekonomist Mahfi Eğilmez ise "Türkiye, 'dalgalı kurda devalüasyon olmaz' diyen bizleri mahcup etmiş bulunuyor." paylaşımı yaptı. 

Develüasyon nedir?

İktisatta devalüasyon, devletin resmi para biriminin dolar karşında değer kaybetmesine denir. Serbest piyasalarda her gün yaşanan kur değişimlerinden farklı olarak devalüasyon, düzenli ve sert değer kayıplarının genel ilerleyişine verilen addır.

Devalüasyon, ihracatı artırmak için merkez bankaları tarafından kasıtlı olarak da yapılabilirken, Türkiye gibi ülkelerde yaşanan devalüasyonlar tamamen kontrol dışı olmasıyla kontrollü devalüasyondan ayrılır.

Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • EURO ve STERLİN de yükselişe geçti!22 Kasım 2021 Pazartesi 22:39
  • İki dev ülke petrol rezervlerinde ortak hamleye hazırlanıyor!22 Kasım 2021 Pazartesi 21:51
  • Erdoğan Konuştu; Dolar/TL Fırladı22 Kasım 2021 Pazartesi 20:40
  • Erdoğan'ın konuşmasının ardından Dolar/TL kurunda tarihi zirve!22 Kasım 2021 Pazartesi 20:10
  • GİAD'tan 10 maddelik ticaret önerisi22 Kasım 2021 Pazartesi 13:51
  • Döviz Güne Nasıl Başladı?22 Kasım 2021 Pazartesi 09:56
  • BU DA OLUYOR! "Vergiden muaf" Bitcoin şehri kuruluyor!21 Kasım 2021 Pazar 22:15
  • Dolar 12 TL'yi Geçebilir!21 Kasım 2021 Pazar 16:24
  • Gün sonu Sterlin kaç oldu?19 Kasım 2021 Cuma 19:02
  • Türkiye'de kamu bankaları kredi faiz oranlarını indirdi19 Kasım 2021 Cuma 13:21
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti