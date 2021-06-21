Döviz ve Altın Güne Nasıl Başladı?

Dövizde son durum ne?
GRAM ALTIN NE KADAR?
Dolar kurunun 8,77 lira seviyelerinde yer alması ve ons altının yüzde değer kazanarak bin 773 dolara gelmesiyle birlikte gram altın 500 liraya ulaştı. Haftanın ilk gününde gram altın 500 TL’de konumlandı.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Altın yatırımcısının tercihlerinden olan çeyrek altın bugün 810 liradan alınırken aynı dakikalarda 827 liradan satışa sunuluyor.
CUMHURİYET ALTINI KAÇ TL?
Son dönemdeki artışla beraber 3 bin liranın üzerindeki konumunu iyice güçlendiren cumhuriyet altını ise bugün 3 bin 237 liradan alınırken 3 bin 295 liradan da satışa sunuluyor.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.