Dövizde sert düşüş!

Geçen hafta 1 ay sonra ilk kez 6 seviyesinin altına inen kur burada kalıcı olamadı, haftaya 6.04 seviyelerinde başladı.



Kur bugün en düşük 5.9097'yi gördü; en yüksek 6.0701 seviyesini test etti.



Uzmanlar TL'nin son dönemdeki değer kazancında Merkez Bankası'nın yüklü faiz artışı, Yeni Ekonomi Programı'nda daha makul büyüme tahminleri ortaya konması, ABD'li Rahip Brunson'ın serbest bırakılacağı beklentisi gibi gelişmelerin etkili olduğuna dikkat çekiyor.



Diğer yandan euro/TL 6.91 seviyelerine kadar gerilerken, sterlin/TL ise 7.73 seviyelerine kadar geriledi







KRİTİK VERİ ENFLASYON



Bu hafta Çarşamba günü açıklanacak enflasyon verisi yurt içi piyasaların en önemli gündem maddesi olacak. Eylül ayı enflasyonunun %2.3'ten %3.8'e, yıllık bazda da %17.90'dan %21.50'ye yükselmesi bekleniyor.



Işık FX Genel Müdürü Veli Kocatürk Bloomberg HT'ye Türk varlıklarının bu haftayı pozitif geçirebileceğini öngördü.



Kocatürk "Özellikle yılın son çeyreğinde faiz artışlarının etkisiyle ekonomide biraz daha yavaşlama göreceğiz. Bu hafta açıklanacak enflasyon rakamlarında %21'in üzerinde beklenti var. Eğer beklentinin üzerinde enflasyon rakamı gelirse Merkez Bankası'nın üzerinde baskı oluşabilir, bunu takip edeceğiz.



Diğer yandan Fed'den Aralık'ta faiz artışı ihtimali yükseldi, bu gelişen ülkeler için baskı yaratıyor, bu negatif. Ayın 12'sindeki Rahip Brunson davasıyla ilgili beklenti fiyatlanmaya devam edecektir. Hafta boyunca 6'nın altında 5.80'lere doğru çekilme olabilir,, bu seviyelerin altına geldikçe dolara talep gelebilir." değerlendirmesini yaptı.