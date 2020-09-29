Dövizde son durum ne? 29 Eylül 2020 Salı

Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.
29 Eylül 2020'in sabah saatlerinde;
Dolar güne 7,8219 Lira seviyesinde başladı.
Sabah saat 08.35 itibariyle Euro/TL 9,1383 Lira'dan,
Sterlin ise 10,0658 Lira'dan işlem görüyor.
Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.
29 Eylül 2020'in sabah saatlerinde;
Dolar güne 7,8219 Lira seviyesinde başladı.
Sabah saat 08.35 itibariyle Euro/TL 9,1383 Lira'dan,
Sterlin ise 10,0658 Lira'dan işlem görüyor.
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