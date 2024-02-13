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Dr. Raif M. Kızıl, Mükemmel Eğitmen Ödülüne Layık Görüldü

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Yakın Doğu Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Raif M. Kızıl, Çin'de Öğrencileriyle Başarıyı Yakaladı
Dr. Raif M. Kızıl, Mükemmel Eğitmen Ödülüne Layık Görüldü

Amerikan Kültür ve Sanat Değişim Derneği (ACAE) tarafından, Yakın Doğu Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Raif M. Kızıl’a “Mükemmel Eğitmen” ödülü verildi

Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Grafik Tasarım Bölüm Başkan Yardımcısı Dr. Raif M. Kızıl, Amerikan Kültür ve Sanat Değişim Derneği (American Association for Cultural and Art Exchange, ACAE) tarafından düzenlenen 7. Uluslararası Çevre Koruma Sanat Yaratma Yarışması’nda (The 7th Environmental Protection Art Creation Competition, EPACC) eğitmenliğini yaptığı öğrencilerin başarıları nedeniyle “Mükemmel Eğitmen” ödülüne layık görüldü.

2023 yılında Jianghan Üniversitesi’nden aldığı özel davetle, öğrencilere eğitim vermek üzere Çin’e giden Dr. Raif M. Kızıl, burada verdiği eğitimlerle grafik tasarım ve tipografi alanındaki uzmanlığını Çinli öğrencilerle paylaştı. Grafik tasarım prensipleri ile etkili batı tipografisi üzerine eğitim veren Kızıl, öğrencilerini çevresel sorunlara dikkat çeken etkili projeler oluşturmaları için yönlendirdi.

Kızıl’dan eğitim alan Çinli öğrencilerin 10 tasarımı ACAE’de dereceye girdi

Dr. Raif M. Kızıl’dan eğitim alan öğrencilerden Zhu Xinyu, Zhang Jia, Jiang Xiaolong, Zhao Youyi, Dai Jingwen, Li Mujun, Zhou Shiyao, Liu Jiaying ve Le Jingyi’nin çevre sorunlarına dikkat çekmek amacıyla hazırladıkları 10 poster tasarımı ile Amerikan Kültür ve Sanat Değişim Derneği tarafından düzenlenen 7. Uluslararası Çevre Koruma Sanat Yaratma Yarışması’na katıldı. Kızıl’ın öğrencilerinin imzasını taşıyan 10 poster tasarımının tamamı yarışmada büyük bir başarı yakalayarak farklı kategorilerde ilk üçe girme başarısı gösterdi. Eserlerden biri de jüri özel ödülünün sahibi oldu.

Çevrenin korunması, sürdürülebilirlik ve insan ile çevrenin uyumlu bir şekilde bir arada yaşaması konularını çeşitli perspektiflerden ele alarak yenilikçi fikirler ortaya çıkarmayı amaçlayan yarışmada elde edilen bu başarı Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Grafik Tasarım Bölüm Başkan Yardımcısı Dr. Raif M. Kızıl’a da “Mükemmel Eğitmen” ödülü kazandırdı.

Dr. Raif M. Kızıl: “Farklı toplumlar ve kültürlerle etkileşim içerisinde olmak öğretici olduğu kadar sanatsal üretimde ilham verici sonuçlar yaratıyor.”

Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi’de yürüttüğü çalışmalar nedeniyle Jianghan Üniversitesi’nden davet alarak Çin’de eğitim programı düzenlediğini söyleyen Dr. Raif M. Kızıl, “Çin’de ülkemi ve üniversitemi en iyi şekilde temsil etmenin mutluluğunu yaşadım. Çinli öğrencilerimin Amerikan Kültür ve Sanat Değişim Derneği’nin yarışmasında elde ettiği başarılar da bunu perçinledi” dedi.

Öğrencilere sadece estetik değil, aynı zamanda çevresel ve toplumsal sorunlara duyarlı tasarımlar yapma becerisi kazandırarak sürdürülebilir şehirlerin ve toplumların oluşmasına katkıda bulunmayı amaçladıklarını vurgulayan Dr. Kızıl, “Farklı toplumlar ve kültürlerle etkileşim içerisinde olmak öğretici olduğu kadar sanatsal üretimde ilham verici sonuçlar yaratıyor. Çin’de düzenlediğim eğitim programı bu yönüyle de çok verimli oldu” ifadesini kullandı.

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