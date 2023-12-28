Dr. Suat Günsel Camii Fotoğraf Yarışması’nın kazananları açıklandı

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin düzenlediği “Güzel Sanatlar 2023 Yıl Sonu Sergisi” ve “Dr. Suat Günsel Camii Fotoğraf Sergisi”, Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu’nun katılımı ile Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi Sergi Salonu’nda açıldı. Sergi açılışında Dr. Suat Günsel Camii Fotoğraf Yarışması’nın kazananları da açıklandı.

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi, açılışını gerçekleştirdiği “Güzel Sanatlar Yıl Sonu Sergisi” ve “Dr. Suat Günsel Camii Fotoğraf Sergisi” ile 2023’e veda etti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 40’ıncı kuruluş yıl dönümünün kutlandığı 2023’ü, 21 sergi açılışı ile tamamlayan Kıbrıs Modern Sanat Müzesi, toplamda ise 453’üncü sergisinin açılışını yapmış oldu.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu’nun katılımı ile açılışı gerçekleştirilen, “Güzel Sanatlar Yıl Sonu Sergisi”, Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi’nin sanatçı akademisyenleri ve Kıbrıs Modern Sanat Müzesi sanatçılarının imzasını taşıyan eserleri sanatseverlerle buluşturdu. 11 Ocak 2024’te açılışı yapılacak Dr. Suat Günsel Camii için düzenlenen fotoğraf yarışmasının kazananların eserleri ise “Dr. Suat Günsel Camii Fotoğraf Sergisi” ile sanatseverlerle buluştu.

Dr. Suat Günsel Camii Fotoğraf Yarışması’nın kazananları belli oldu!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin en büyük ibadet merkezi olarak 11 Ocak 2024 tarihinde ibadete açılacak olan Dr. Suat Günsel Camii için düzenlenen fotoğraf yarışmasının kazananları da gerçekleştirilen sergi açılışında açıklandı. 60’ın üzerinde profesyonel ve amatör fotoğraf sanatçısının 200 eserle katıldığı yarışmada 49 eser sergilenmeye değer görülürken, üç eser başarı ödülü, birer eserse jüri özel ödülü ve mansiyon ödülü almaya hak kazandı.

Yakın Doğu Oluşumu Müzeler Daire Başkanı Prof. Dr. Ali Efdal Özkul, Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erdal Aygenç, Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekan Vekili Doç. Dr. Ayhan Dolunay, Kıbrıs Türk Fotoğraf Derneği Başkanı Ramadan Gümüşok ile fotoğraf sanatçıları Buket Özatay ve Mustafa Evirgen’den oluşan jürinin gerçekleştirdiği değerlendirme sonucunda Tunahan Ateş, Burak Önel ve Aptullah Sayar’ın eserleri başarı ödülüne layık görüldü. Yarışmada, fotoğraflarıyla Ayla Merttürk Jüri Özel Ödülü, Şerif Özege ise Mansiyon Ödülü’ne layık görüldü.

30 isme ait 49 eser sergilenmeye değer görüldü

Dr. Suat Günsel Camii Fotoğraf Yarışması’na katılan 200 eser arasından jüri değerlendirmesi ile seçilen 49 eser, Dr. Suat Günsel Camii Fotoğraf Sergisi’nde yer aldı. Yarışma katılımcılarından Ahsan Chaudhary (2 eser), Aptullah Sayar (2 eser), Arif İşgüzar, Ayla Merttürk (3 eser), Bagdat Sarsen, Burak Önel, Cem Melih (3 eser), Dudu Şimşek, Duyal Tüzün Hoca, Erdoğan Uzunahmet, Fazilet Avukat, Hadi Tohidi Khanlar (3 eser), Hakan Aksoy, Hasan Ahmed Oudah, Mojtaba Pourezzat, Mücella Erçal Kıran, Nevzat Akçagil, Nilhan Uzun, Nuray Aslan, Olcayto Sevinçli (2 eser), Osamah Hasan (2 eser), Said Saidoğlu, Şaziye Kofalı Kurt, Şefika Karaderi, Şerif Özege (5 eser), Sinem Akın Kılıç, Tevfik Ulual, Tunahan Ateş, Vasfi Kuni (4 eser) ve Veysi Canateş’in (3 eser) eserleri sergilenmeye değer görüldü.

Serginin açılış konuşmalarını; Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu ile Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Erdal Aygenç gerçekleştirdi. Konuşmanın ardından “Dr. Suat Günsel Camii Fotoğraf Yarışması”nda dereceye giren isimlere ödülleri, Olgun Amcaoğlu tarafından takdim edildi.

Olgun Amcaoğlu: “Bu ülkenin ayakta durabilmesi için Yakın Doğu ailesi ve onun gibi kurumlara şiddetle ihtiyacı var.”

Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu sergi açılışında yaptığı konuşmada Yakın Doğu Üniversitesi'nin üstlendiği büyük sorumluluğu vurgulayarak, her açılışta bu sorumluluğunun önemini hissettiklerini ifade etti. Bakan Amcaoğlu, “Bu ülkenin ayakta durabilmesi için Yakın Doğu Oluşumu ve onun gibi kurumlara ihtiyacımız var” dedi.

Akademik ve sanatsal başarıları ile KKTC’nin uluslararası alanda temsil edilmesinin önemine değinen Amcaoğlu, Yakın Doğu Üniversitesi’nin bu alandaki başarılarının önemine vurgu yaptı. Bakan Amcaoğlu, Dr. Suat Günsel Camii'nin ibadete açılacak oluşunu işaret ederek, “Bu eser, Günsel Ailesi’nin bu ülkeye kattıklarının bir simgesidir” dedi.

Konuşmasının devamında, Yakın Doğu Üniversitesi’nin bugünün ihtiyaçlarını karşılamakla kalmayıp gelecekteki ihtiyaçları da karşılayacak şekilde yenilikçi çalışmalar gerçekleştirdiğini ve büyüdüğünü vurgulayan Bakan Amcaoğlu, bu çabaların KKTC’nin varlığını sürdürmesinde önemli bir rol oynadığını ifade ederek, “İyi ki varsınız” dedi.

Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ: “2023’e sanatla veda etmek, sadece içinde bulunduğumuz estetik güzelliği değil, aynı zamanda derin anlamları da içinde barındırıyor.”

Konuşmasına sanatın ve bilimin birbirini beslediğini ve her yeni başlangıçta insanlığı daha da ileri taşıdığını belirterek başlayan Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, “Sanat ve bilim, insanoğlunun yaratıcılığını ve merakını canlı tutuyor. Bu sebeple; 2023’e sanatla veda etmek, sadece içinde bulunduğumuz estetik güzelliği değil, aynı zamanda derin anlamları da içinde barındırıyor” dedi.

Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, “Türkiye Cumhuriyetimizin 100’üncü, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’mizin 40’ıncı kuruluş yıl dönümlerini de kutladığımız bu özel yılda; Yakın Doğu Üniversitesi olarak, akademik, bilimsel ve sportif alanlarda ödüllerle dolu bir yılı geride bıraktık ve bilim, teknoloji ve sanatta üstlendiğimiz öncü rolü daha da güçlendirdik. Ürettiğimiz pek çok proje ile adımızdan söz ettirdik” ifadelerini kullandı.

“Bu yıl eğitmen olarak ders vermeye başlayan, Yapay Zeka Tabanlı Profesörümüz DUX bunun en çarpıcı örneği. Profesör DUX’ın geliştirilmesi, Yakın Doğu Üniversitesi’nin, bu alanda dünyanın sayılı üniversiteleri arasında yer almasını sağladı” ifadelerini kullanan Prof. Dr. Şanlıdağ, “ Bu başarı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne de ABD’nin ardından yapay zekayı eğitim sürecinde aktif olarak kullanan ilk ülke olma ayrıcalığı kazandırdı” dedi.

Yakın Doğu Üniversitesi’nin, pekçok uluslararası yükseköğretim kuruluşuna göre dünyanın en iyi üniversiteleri arasında yer aldığını hatırlatan Prof. Dr. Şanlıdağ, yakın zamanda Orta Doğu Teknik Üniversitesi Enformatik Enstitüsü bünyesinde faaliyet gösteren URAP’ın açıkladığı “2023-2024 Dünya Üniversiteler Sıralaması”nı da vurgu yaptı. Prof. Dr. Şanlıdağ, “Dünya genelinde 3,000 üniversiteyi değerlendiren URAP’ın listesinde, sadece KKTC değil Kıbrıs genelinde de en iyi üniversite olarak yer aldık. Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden araştırmada yer alan 119 üniversite arasında ise en iyi ilk 10 üniversiteden biri olarak gösterildik” dedi.

11 Ocak’ta açılışı gerçekleşecek olan Dr. Suat Günsel Camii’den de bahseden Prof. Dr. Şanlıdağ, “Dr. Suat Günsel Camii’nin 11 Ocak’ta gerçekleşecek açılışı; Türkiye başta olmak üzere birçok Müslüman ülkeden devlet adamını bir araya getirecek, adına yaraşır bir törenle gerçekleşecek. 6 minaresi, 62 kubbesi ve 10 bin kişilik kapasitesiyle büyük bir abidevi eser olan camii, bölgemizdeki 6 minareli 6’ınca camii olma özelliği ile tarihimizdeki yerini de alacak” dedi.

Prof. Erdal Aygenç: “Sanat eseri yaratmak, yargılara meydan okuyarak ve fikirlerin değerli olduğuna inanarak kişisel ifadeyle birleşir.”

Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Erdal Aygenç ise konuşmasına sanatın bireyler üzerindeki olumlu etkilerini vurgulayarak başladı. “Sanat, rutin hayatın monotonluğundan sıyrılarak bizi farklı deneyimlere davet eder ve yaşamın derin sorularını düşünmeye yönlendirir. Aynı zamanda tutkulu bir şekilde, önyargılarımızla yüzleşmemizi sağlar” ifadelerini kullanan Prof. Erdal Aygenç, “Günümüzdeki çatışmaların ve siyasi kutuplaşmanın arttığı bir dönemde, sanat sorgulama, hayal etme ve diyalog kurma imkanı sunar. Çünkü sanat, her konuya farklı perspektiflerden bakılabileceğini gösterir ve çoklu anlamların ortaya çıkmasına izin verir” dedi.

Büyük sanatçıları etkileyici ve ilham verici yapanın, onların sonu gelmeyen sorgulama ve anlamlama dürtüleri olduğunu dile getiren Prof. Aygenç, “Sanat eseri yaratmak, yargılara meydan okuyarak ve fikirlerin değerli olduğuna inanarak kişisel ifadeyle birleşir. Başarısızlık korkusu olmadan, bir yaratı sürecine girmektir. Sanatçı; son noktayı koyana kadar eseri ile yaşar ve onu iliklerinde hisseder” ifadelerini kullandı.