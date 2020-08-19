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DSÖ: "Aşı milliyetçiliğine son verilmeli"

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DSÖ: "Aşı milliyetçiliğine son verilmeli"
DSÖ: "Aşı milliyetçiliğine son verilmeli"

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, DSÖ'nün İsviçre'nin Cenevre kentinde bulunan merkezinde video konferans yöntemiyle düzenlenen basın toplantısında, Covid-19'un tedavisi, ilaç ve aşıları konusunda ülkeleri paylaşıma davet etti.

Ülkelerin, Covid-19 aşısı tedarikini sağlarken ulusal çıkarlarını öncelikli hale getirmesinin salgını daha da kötüleştireceğine dikkati çeken Ghebreyesus, Covid-19 aşı ve diğer tedavilerinin stratejik ve küresel olarak paylaşılmasının aslında her ülkenin kendi çıkarına olduğunu vurguladı.

"Herkes güvende olana kadar kimse güvende değil." diyen Ghebreyesus, "aşı milliyetçiliğinin" önlenmesi çağrısında bulundu.

Ghebreyesus, DSÖ'nün bu amaçla "ACT-Accelerator" programı kapsamında hükümet ve özel sektörle birlikte çalıştığını, böylelikle en yüksek risk altında olanların salgın konusundaki yeni tedavi yöntemlerinden faydalanmasının amaçlandığını kaydetti.

Virüse ilişkin başarılı bir aşı geliştirildiğinde, DSÖ'nün stratejik danışma grubunun bunu onaylayacağını ve adil kullanımı için öneriler sunacağını aktaran Ghebreyesus, Rusya'nın açıkladığı Covid-19 aşısına henüz onay vermediklerini ima etti.

Ghebreyesus, DSÖ üyesi tüm ülkelere, çok uluslu COVAX aşı çalışmalarına katılım için mektup gönderdiğini ifade etti.

Toplantıda söz alan DSÖ Baş Danışmanı Bruce Aylward ise bu yıl tüm dünyaya yaygın şekilde grip aşısı yaptırılması çağrısında bulundu.

Aylward, Covid-19 ile benzer belirtiler gösteren gribin önlenmesinin salgınla mücadeledeki önemine işaret etti.

VUHAN'DAKİ HAVUZ PARTİSİ

Covid-19'un çıktığı Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde hafta sonu on binlerce Çinlinin katıldığı havuz partisi fotoğraflarına ilişkin bir soruyu ise DSÖ'nün Covid-19'a karşı mücadele ekibi lideri Maria Van Kerkhove cevapladı.

Kerkhove, sosyal medyada büyük tepki çeken Vuhan'daki görüntü ve fotoğrafların benzerlerinin başka ülkelerde görüldüğünü ileri sürdü.

Vuhan'dan dünyaya yayılan yeni tip Koronavirüs (Covid-19) tespit edilen kişi sayısı, dünya genelinde 22 milyon 95 bini aştı.

Covid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 778 binden fazla insan yaşamını yitirdi.

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