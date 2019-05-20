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DSP'de bir İmamoğlu istifası daha

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DSP Parti Meclisi (PM) Üyesi Necmiye Çölaşan, genel başkan Önder Aksakal'a tepki göstererek istifa etti
DSP'de bir İmamoğlu istifası daha

Çölaşan, Aksakal'a yönelik tepkisinde "Aklınızdan geçenleri PM konuşulmuş gibi açıklama yapmanız kabul edilemez" ifadesini kullandı.

Cumhuriyet'ten Ali Açar'ın haberine göre DSP’de, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu’na açıkça destek verilmemesine gösterilen tepkiler devam ediyor.

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal’ın Yeni Şafak gazetesine verdiği “Bazı arkadaşlar parti meclisimize Ekrem İmamoğlu’nun desteklenmesi konusunda teklif getirdi. Teklifi tartıştık. Uzun uzun tartıştık. Sonra oylamaya geçtik. Hatta iki kez oyladık. Ekrem İmamoğlu reddedildi” demecine tepki gösteren Çölaşan, şunları söyledi:

 

“12 Mayıs 2019 günü yapılan parti meclisi toplantısında, gündemin 2. maddesinde yer alan seçimlere katılıp katılmama konusunu İstanbul İl Örgütü’ne soracağınızı açıkladınız. Tüzüğümüze göre kurultaydan sonra en yetkili organın PM olduğunu ve bu kararın burada alınacağını size bir kez daha anımsattım. Daha önce de DSP’den ayrılan kişilerin PM’ce üyelikleri kabul edilmeden belediye başkanı adayımız olarak tanıtılmasının, PM’yi yok saymak olduğunu söylemiştim.

16 Mayıs günü Yeni Şafak gazetesine verdiğiniz demeçte Ekrem İmamoğlu’na destek açıklamasının PM’de 12’ye karşı 33 oyla reddedilme gerekçesi olarak söylediğiniz sözlerin hiçbiri o gün PM toplantısında söylenmedi. Aklınızdan geçenleri PM konuşulmuş gibi açıklama yapmanız kabul edilemez."

'DEMOKRASİDEN VE DEMOKRATİK SOL İLKELERDEN UZAKLAŞIYORSUNUZ'

"Söz konusu açıklamanın iktidar ve yandaşlarının 'İstanbul’u Yunan kazandı' söyleminden hiçbir farkı olmadığını" kaydeden Çölaşan, “Her gün biraz daha DSP’nin kuruluş felsefesinden, demokrasiden ve demokratik sol ilkelerden uzaklaşıyorsunuz. İstanbul seçimlerinde halkın oylarıyla seçilmiş Ekrem İmamoğlu’nun desteklenmesi gerektiğini, bunun hak, hukuk, demokrasi mücadelesi olduğunu bir kez daha belirterek DSP PM üyeliğimden ve 25 yıldır üyesi olduğum DSP üyeliğimden istifa ediyorum” ifadelerini kullandı.

HİKMET SAMİ TÜRK DE İSTİFA ETMİŞTİ

 

Benzer nedenlerden dolayı geçen haftalarda da, eski Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk DSP'den istifa ettiğini açıklamıştı. Türk şunları söylemişti:

"Genel Başkan Önder Aksakal, verdiği bir demeçte, İmamoğlu'nun desteklenmesi yönünde PM toplantısında öneri gelmediğini öne sürdü. Oysa bunu ben önerdim ve 2 kez de oylama yapıldı. Giderek Bülent Ecevit'in kurduğu parti olmanın özelliklerini kaybetmeye başlayan ve 24 yıldan beri üyesi olduğum DSP'den üzülerek istifa ediyorum."

 

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