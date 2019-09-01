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Düğün günü damat cezaevine girdi; bayılan gelin hastanelik oldu

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Düğün günü damat cezaevine girdi; bayılan gelin hastanelik oldu
Düğün günü damat cezaevine girdi; bayılan gelin hastanelik oldu

Antalya’da, kına gecesinden sonra evinin balkonundan önce havaya ardından da silah sesi üzerine gelen iki bekçiye ateş açan damat Okan Kuşbaş (18), düğün günü tutuklandı. Damat cezaevine götürülürken, gelinliğiyle adliyeye giden Gülfer Yeleç (18) bayıldı.

DHA’nın haberine göre Muratpaşa ilçesi Doğuyaka Mahallesi’nde dünyaevine girmeye hazırlanan Kuşbaş ve Yeleç için önceki gün kına gecesi düzenlendi. Eve dönünce balkondan tabancayla havaya ateş etmeye başlayan damat kendisini uyaran bekçilere de ateş açtı. Bekçilerin bildirmesi üzerine olay yerine giden polis, alkollü olduğu belirtilen Kuşbaş’ı gözaltına aldı. 12 boş kovan bulunurken, tabancaya el konuldu.

Geceyi polis merkezinde geçiren Kuşbaş, işlemlerinin ardından düğün günü olarak belirlenen dün adliyeye sevk edildi. Kuşbaş, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince, ‘kamu görevlisini silahlı tehdit’ suçundan tutuklandı. Gelinlikle adliyeye giden Yeleç tutuklama kararını öğrenipe baygınlık geçirince yakınları tarafından kucakta taşınarak hastaneye götürüldü.

Çiftin yakınları, “Davetliler gelmişti. Adliyeden çıkıp düğüne gitmeyi düşünüyorduk” diyerek düğünü damat tahliye olunca yapacaklarını söyledi.

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