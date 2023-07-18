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Dünya Bankası Başkanı Banga: "Bir nesli daha yoksulluğun pençesinde kaybedebiliriz"

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"Bu güvensizlik geceleri beni uyutmuyor"
Dünya Bankası Başkanı Banga: "Bir nesli daha yoksulluğun pençesinde kaybedebiliriz"

Dünya Bankası Başkanı Ajay Banga, zengin ve yoksul ülkeler arasında genişleyen uçurumun yoksulluğu derinleştirme riski taşıdığını söyledi.

Hindistan'da düzenlenen G20 Maliye Bakanları Zirvesi'nde bugün yaptığı konuşmada Banga, "Birleşmemiz gereken bir zamanda Küresel Kuzey ve Güney'i sessizce birbirinden ayıran güvensizlik, beni geceleri uykusuz bırakıyor" dedi. 

Bu bölünmenin halihazırda kötü durumdaki küresel ekonomiyi daha da olumsuz etkileyeceğini söyleyen Hint kökenli ABD yurttaşı Banga, şöyle devam etti: 

Küresel Güney'in hayal kırıklığı anlaşılabilir. Birçok açıdan bizim refahımızın bedelini ödüyorlar. Durumlarında iyileşme görülmesi gerekirken, vaat edilen kaynakların Ukrayna'nın yeniden inşasına aktarılacağından endişeleniyorlar. Enerji kaynaklarına ilişkin kuralların eşit uygulanmadığını, kendi hırslarının kısıtlandığını ve bir nesli daha yoksulluğun pençesinde yitireceklerini düşünüyorlar. 

Almanya Merkez Bankası Başkanı Joachim Nagel da Rusya'nın Tahıl Koridoru Anlaşması'ndan çekilmesine işaret ederek, "Çok zor bir dönemden geçiyoruz" dedi.

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, Türkiye ve Birleşmiş Milletler'in (BM) arabuluculuk yaptığı Tahıl Koridoru Anlaşması'nın dün fiilen son bulduğunu açıklamıştı. Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD başta olmak üzere Batılı ülkelerin Rus gıdalarına ve gübrelerine uyguladığı yaptırımları kaldırması şartıyla anlaşmaya geri dönüleceğini duyurmuştu. 

Güney Afrika Maliye Bakanı Enoch Godongwana da Rusya'nın anlaşmadan çekilmesinin gıda fiyatlarına olumsuz yansıyacağını, bunun da en çok yoksul ülkeleri etkileyeceğini söyledi.

Öte yandan 67 ülkeden en az 200 ekonomist, BM ve Dünya Bankası'na açık mektup göndererek, küresel eşitsizliğin sonlanması için eyleme geçme çağrısında bulundu. 

Doğrudan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Banga'ya hitaben kaleme alınan mektupta, şu ifadelere yer verildi: 

Ekonomik eşitsizliğin olağanüstü seviyeye çıktığı bir dönemden geçiyoruz. Aşırı yoksulluk ve aşırı zenginlik son 25 yılda ilk kez keskin şekilde ve aynı anda arttı. Küresel eşitsizlik, 2019-2020'de II. Dünya Savaşı'ndan bu yana hiç görülmediği kadar hızlı büyüdü.

Ayrıca ekonomistler, küresel gelirin yüzde 52'sinin dünyadaki en zengin yüzde 10'luk kesime ait olduğuna, en yoksul kesimlerinse söz konusu gelirin sadece yüzde 8,5'ini kazanabildiğine dikkat çekti.

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