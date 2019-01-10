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Dünya Bankası:Yoksullukla mücadele etmek zorlaşacak

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Dünya Bankası küresel büyüme temposunun düşeceğini tahmin ediyor. Borçla finanse edilen ABD'deki canlanmanın uzun ömürlü olması beklenmiyor.
Dünya Bankası:Yoksullukla mücadele etmek zorlaşacak

Dünya Bankası küresel büyüme tahminlerini düşürdü ve ABD Başkanı Donald Trump'ın ekonomi politikasına kötü not verdi. Dünya Bankası'nın tahmin raporunda 2019 yılında küresel büyümenin tahmin edildiği gibi yüzde 3 dolayında değil, yüzde 2,9 dolayında olacağına yer verildi. Dünya Bankası ekonomistlerinden Ayhan Köse, AFP ajansına açıklamasında, "Ticaretle ilgili yaşanan anlaşmazlıklar şimdiden dünya genelindeki ekonomik aktivitelere etki ediyor" dedi. Köse, "Gökyüzü kararıyor ve küresel ekonominin yavaşladığına şahit oluyoruz" şeklinde konuştu. 

Öte yandan raporda Trump'ın vergi reformuyla Amerikan ekonomisine kazandırdığı canlanmanın uzun sürmeyeceği belirtildi. Geçen yıl yüzde 2,9 olan ABD'deki ekonomik büyüme hızının 2020'de yüzde 1,7'e gerileyeceğine de Dünya Bankası raporunda yer verildi.

Ekonomi uzmanları tarafından, Trump yönetiminin uyguladığı periyodik konjonktüre paralel teşvik önlemlerinin saman alevi gibi geçebileceği öne sürülüyor. Dünya Bankası diğer ülkelerin ekonomik büyümesi açısından da fazla umutlu değil. Çin ve Euro Bölgesi ekonomilerinin durağanlaşma sürecine girdiğinin belirtildiği Dünya Bankası tahmin raporunda 2019 küresel büyüme hızının yüzde 2,9'u bulacağı belirtiliyor. Dünya Bankası 2018 tahminlerini de revize ederek yüzde 3'e düşürmüştü.

Yoksullukla mücadele etmek zorlaşacak

"Uluslararası ticari ve üretim faaliyetlerinde azalma olduğu ve sanayileşmekteki ülkelerde finans piyasalarının ağır baskı altına girdiği" belirtilen Dünya Bankası'nın analizinde "Dünya ekonomisi 2018'de var gücüyle işlediği halde temposu düştü. 2019 yılında ekonomik dinamiğin daha da azalması beklenebilir" ifadesine yer verildi. Dünya Bankası İcra Kurulu Başkanı Kristalina Georgieva Dünya Bankası'nın önemli ilgi alanlarından biri olan aşırı fakirlikle mücadelenin zorlaşabileceğini söyledi.

Dünya Bankası sanayi ülkelerinde büyüme hızının yüzde 2'ye düşeceğini, kalkınma halindeki ülkelerle, sanayileşmekteki ülkelerde ise gerilemekle birlikte yüzde 4,2'lik büyüme hızına erişileceğini tahmin ediyor. İcra Kurulu Başkanı Kristalina Georgieva gelişen ülkelere sermaye akışını frenleyebileceği için para politikasının sıkılaştırılmaması gerektiğini söyledi.

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