Dünya Düzce’deki depremi böyle gördü: Tsunami iddiası ortaya atıldı

Türkiye Düzce'deki 5.9 büyüklüğündeki deprem ile sarsılırken, uluslararası kamuoyu da depremi okurlarına ve abonelerine aktardı. İngiliz tabloid basını ise tsunami uyarısı yapıldığına dikkat çekti.

Düzce’de sabaha karşı meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem bütün dünyada gündem oldu. İngiliz haber ajansı Reuters, “Türkiye’nin batısı 6 büyüklüğündeki bir depremle sarsıldı. İçşişleri bakanı ise ölüm ya da ciddi hasar meydana gelmediğini söyledi” ifadeleriyle deprem ile ilgili son gelişmeleri aktardı.

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) deprem ile ilgili gelişmeleri anbean paylaşırken, İngiliz tabloid medyası ise EMSC’nin bir açıklamasına dikkat çekti.

EMSC’nin paylaşımı, İngiliz tabloid basınının gündemi oldu. İngiliz tabloid gazeteleri gelişmeyi “Tsunami uyarısı” şeklinde verdi.

EMSC verilerine göre deprem yerin 2 kilometre derininde olurken kuruluşun resmi Twitter hesabından tsunami uyarısı yapıldığı öne sürüldü. İngiliz tabloid gazetesi Daily Express, “EMSC, ‘Sahillerden uzaklaşın ve yüksek yerlere gidin. Yetkililerin direktiflerine uyun’ şeklinde Twitter’da paylaşım yaptı” ifadelerine yer verdi.

Depremin Karadeniz kıyısındaki Düzce’de meydana geldiği belirtilirken Reuters haber ajansı da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın Twitter’dan 35 kişinin yaralanmasına dair bir açıklama yaptığını da duyurdu.

EMSC tarafından paylaşılan görselde olası bir tsunami durumunda yapılması gerekenler yer alıyor.

İngiliz medya kuruluşu BBC, 7.2 büyüklüğündeki bir depremin 1999 yılında en az 845 kişinin ölümüne sebep olduğunu aktarırken, 1999’daki depremden sonra Düzce’deki binaların yüzde 80’inin yeniden yapıldığını da hatırlattı.

Fotoğraf: AA

BBC, bazı bölgelerde elektrik kesintisi yaşandığını ve bazı vatandaşların da balkonlardan atlayarak yaralandığını duyurdu. BBC’nin haberinde artçı depremlerin olmasına da dikkat çekildi.

“HİÇ BİTMEYECEK SANDIM”

Öte yandan İngiliz Mirror gazetesi de habere geniş yer ayırdı. Gazete, bölgede yaşayan vatandaşların evlerinde sarsıntı anında çekilmiş fotoğraf ve video görüntülerini sosyal medya üzerinden paylaştığına dikkat çekti.

Bir Twitter kullanıcısının, “Deprem o kadar uzun sürdü ki hiç bitmeyecek sandım” mesajını yayınlayan Mirror, çok sayıda kullanıcının sosyal medyada depremden dolayı yataklarından fırladığını da belirtti.