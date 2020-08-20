Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 22 milyon 500 bini aştı

Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan yeni tip Koronavirüs tespit edilen kişi sayısı dünya genelinde 22 milyon 580 bin 296’ya ulaştı.
Kovid-19 nedeniyle toplam can kaybı 791 bin 2’ye yükselirken 15 milyon 301 bin 278 insan ise iyileşti.
En fazla vakanın olduğu Amerika Birleşik Devletleri’nde toplam vaka sayısı 5 milyon 700 bini geçti.
Ülkede Kovid-19 nedeniyle 176 binden fazla insan hayatını kaybetti.
Amerika Birleşik Devletleri’nden sonra en fazla vakanın görüldüğü Brezilya’da ise vaka sayısı 3 milyon 460 bini geçti, 111 binden fazla kişi de hayatını kaybetti.
Amerika ve Brezilya’dan sonra en çok vakanın görüldüğü ülkeler ise Hindistan Rusya ve Güney Afrika.
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