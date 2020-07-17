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Dünya genelinde yeni tip koronavirüse yakalanan kişi sayısı 13 milyon 946 bini geçti

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Dünya genelinde yeni tip koronavirüse yakalanan kişi sayısı 13 milyon 946 bini geçti
Dünya genelinde yeni tip koronavirüse yakalanan kişi sayısı 13 milyon 946 bini geçti

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse yakalanan kişi sayısı 13 milyon 946 bin 641’e ulaşırken, can kaybı 592 bini aştı. İyileşenlerin sayısı ise 8 milyon 277 bin 743’e yükseldi.

Salgından en fazla etkilenen ABD’de ölenlerin sayısı 140 bin 200’e, vaka sayısı 3 milyon 619 bin 663’e ulaştı. Ülkede iyileşen kişi sayısı ise 1 milyon 647 bin oldu.

Brezilya’daki vaka sayısı 1 milyon 966 bin 748’e, can kaybı ise 75 bin 366’ya çıktı. İyileşenlerin sayısı ise 1 milyon 255 bine yükseldi.
Can kayıpları İngiltere’de 45 bin 119, Meksika’da 36 bin 906, İtalya’da 35 bin 17, İspanya’da ise 28 bin 416 olarak açıklandı.

İngiltere, Rus istihbaratını Kovid-19 aşısını geliştirme çalışmaları yürüten kuruluşların bilgilerini çalmakla suçladı.
Salgın nedeniyle martta sınırlarını kapatan Avrupa Birliği ülkeleri, seyahat kısıtlamalarının kaldırıldığı ülkeler listesinden Karadağ ve Sırbistan’ı da çıkarttı.

İtalya, risk taşıdıkları gerekçesiyle Sırbistan, Kosova ve Karadağ’a yönelik karşılıklı ve transit geçiş de dahil olmak üzere seyahat yasağı getirdi.

İspanya’da salgın nedeniyle şimdiye kadar hayatını kaybedenleri anmak için Madrid’de devlet töreni düzenlendi.

Vaka sayısının 1 milyona yaklaştığı Hindistan’da Kovid-19 aşı adayı, insanlar üzerinde test edilmeye başlandı.

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