Dünya medyası Sinan Oğan’ın Erdoğan kararını böyle yorumladı

Cumhurbaşkanı seçimlerinde ikinci tur için geri sayım devam ederken, ilk turda üçüncü olan Sinan Oğan'ın Erdoğan'ı destekleyeceğini açıklamasını uluslararası medya kuruluşları analiz etti.

Uluslararası kamuoyu, Türkiye’deki seçimleri merakla takip ederken, dün Sinan Oğan’ın hangi adayı destekleyeceğini açıklaması da geniş yankı uyandırdı…

Oğan, cumhurbaşkanı seçimlerinin ikinci turunda Erdoğan’ı destekleyeceğini açıklarken New York Times, AP, Reuters gibi medya kuruluşları da kapsamlı analizler yayınladı.

“OYA DÖNÜŞECEĞİ BELLİ DEĞİL”

“Erdoğan, cumhurbaşkanlık yarışındaki eski rakibinin desteğini garantiledi” başlığını kullanan New York Times, “Oğan’ın desteği Erdoğan’a yarışta güç verebilir” yorumunu yaptı. Oğan’ın geçmişte, desteğine karşılık “cumhurbaşkanı yardımcılığı” gibi üst düzey bir rol istediğini söylediğini hatırlatan New York Times, “Fakat Oğan’ın desteğinin çok sayıda oya dönüşüp dönüşmeyeceği belli değil. Oğan’ın destekçilerini yönlendirecek önemli bir parti teşkilatı yok. Ata İttifakı da seçime 8 gün kala dağıldı” ifadesine yer verdi.

ABD’nin önde gelen gazetelerinden olan New York Times’taki haberde, “Siyasi uzmanlar ona ilk turda oy verenler diğer iki adaya tepki gösteren seçmenlerden oluştuğunu söyledi” denildi. Gazete ayrıca Erdoğan ve Oğan’ın Cuma günü görüştüğünü ve o gün Erdoğan’ın CNN’e konuşarak, Oğan’la müzakere yapmak istemediğini söylediğini de hatırlattı.

REUTERS: OĞAN’IN OYLARI BÖLÜNECEK

İngiltere merkezli haber ajansı Reuters da seçimlerle ilgili gelişmeleri anbean aktarıyor… Reuters, Oğan’ın açıklamalarını, “Uzmanlar Oğan’ın desteğinin Erdoğan’a güç verebileceğini fakat Oğan’ın destekçilerini böleceğini de söylüyor. Zafer Partisi Salı günü kendi kararını açıklayacak” şeklinde yorumladı.

Ata İttifakı içindeki Adalet Partisi’nin hafta sonu Kılıçdaroğlu’nu destekleyeceğini açıklayarak ittifaktan ayrılmasına dikkat çeken Reuters, “Geçen hafta Oğan’a oy veren bir seçmen ikinci turda hiçbir adaya oy vermeyeceğini söyledi” ifadelerini kullandı. Reuters’a konuşan Almanya’da yaşayan 33 yaşındaki Fidan, “İlk turda Oğan’a verdim fakat ikinci turda oy vermeyi düşünmüyorum” dedi.

Reuters, Oğan’ın 2015’te MHP liderliğine soyunduğunu fakat bu sürecin başarısızlıkla sonuçlandığına da dikkat çekti.

AP: OYLAR YA KILIÇDAROĞLU’NA GİDECEK YA DA…

ABD’nin saygın haber ajanslarından Associated Press de Oğan’ın açıklamalarını “Erdoğan ilk turda üçüncü olan adayın desteğini elde etti” ifadeleriyle duyurdu…

Haberde, Oğan’ın desteğinin yeni cumhurbaşkanının seçiminde kritik bir rol oynayabileceği belirtilirken, “Oğan, Erdoğan’ın siyasetini onaylamayan fakat merkez soldaki, laik ana muhalefet partisi lideri Kılıçdaroğlu’nu da desteklemek istemeyenlerin oyunu aldı” yorumu yapıldı.

AP’nin yayınladığı haberde, “Uzmanlar Oğan’ın desteğine rağmen ona oy verenlerin Erdoğan’a gideceğinin kesin olmadığını belirtiyor. Bazı oylar Kılıçdaroğlu’na kayabilirken, diğer seçmenlerin ikinci turda sandığa gitmemesinin de olası olduğu belirtiliyor” denildi.

Haberde ayrıca Oğan’ı destekleyen Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ’ın kendi kararlarını bugün açıklayacağı da vurgulandı.