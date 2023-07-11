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Dünya Meteoroloji Örgütü: Sıcaklıklar yine rekor kıracak

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Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), küresel deniz yüzeyi sıcaklıklarının mayıs, haziran ve temmuzda rekor seviyeye ulaştığını ve bunun daha da artacağını bildirdi.
Dünya Meteoroloji Örgütü: Sıcaklıklar yine rekor kıracak

WMO tarafından yapılan açıklamada, Atlantik Okyanusu’nun kuzeyinde deniz yüzeyi sıcaklıklarında ‘benzeri görülmemiş bir artış’ gözlemlendiği belirtildi.

Deniz yüzeyi sıcaklıklarının mayıs, haziran ve temmuzda rekor seviyeye ulaştığı ve El Nino hava koşullarının etkisiyle son aylarda yaşanan sıcaklık rekorlarının daha artacağı ifade edildi.

WMO İklim İzleme Başkanı Omar Baddour, temmuzun ilk haftasının şimdiye kadar kaydedilen en sıcak hafta olarak kabul edilebileceğini aktardı.

Atlantik Okyanusu’nun kuzeyinde, haziranda günlük sıcaklıkların normale kıyasla önemli ölçüde yükseldiğini kaydeden Baddour, Antarktika’daki deniz buzu seviyesinin geçen ay en düşük seviyeyi gördüğünü belirtti.

Baddour, can kaybına ve göçe neden olacak şiddetli yağışların, aşırı hava ve iklim olaylarına da işaret edebileceğini kaydetti.

El Nino koşullarının, en sıcak yılın asıl 2023 sonrası gerçekleşmesini öngördüğünü belirten Baddour, beklentiler doğrultusunda 2024’te sıcaklıklarda rekor kırılmasının muhtemel olduğunu dile getirdi.

El Nino etkisi

WMO’dan yapılan açıklamada, 4 Temmuz’da, El Nino koşullarının başladığı duyurulmuştu.

El Nino’nun küresel sıcaklık artışını hızlandıracağı bildirilen açıklamada, dünyanın farklı bölgelerinde hava koşullarının etkileneceği, can güvenliği için erken uyarı sistemlerinin kritik olduğu ifade edilmişti.

Üç kez üst üste sıcaklık rekoru kırıldı

Dünya’da ortalama sıcaklıklar aynı hafta içerisinde üç kez üst üste rekor kırarken, küresel ortalama sıcaklığın 17,23 derece olduğu 6 Temmuz, ‘kaydedilen en sıcak gün’ olarak kayıtlara geçmişti.

Daha önce en yüksek ortalama sıcaklık değeri 2016’da 16,9 derece olarak ölçülmüştü.

 

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