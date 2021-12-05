  • BIST 1.910,41
  • Altın 779.61577
  • Dolar 13.7178
  • Euro 15.5042
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKACovid: Omicron varyantı nedeniyle İsrail 14 gün boyunca sınırlarını yabancılara kapatıyor

Dünyaca ünlü yılbaşı kutlaması iptal oldu

» »
Brezilya'nın Rio de Janeiro kentindeki dünyaca ünlü Copacabana Plajı’ndaki yılbaşı kutlaması bu seneden Covid-19’un yeni mutasyonu Omicron nedeniyle iptal edildi
Dünyaca ünlü yılbaşı kutlaması iptal oldu

Brezilya’da geçtiğimiz günlerde Covid-19’un yeni mutasyonu Omicron’un 2 kişide tespit edilmesinin ardından Rio de Janeiro Belediye Başkanı Eduardo Paes dünyaca ünlü Copacabana Plajı’ndaki yılbaşı kutlamalarına ilişkin açıklamada bulundu.

 

Paes, Covid-19 salgının devam etmesi ve yeni mutasyonlar nedeniyle Copacabana Plajı’nda her yıl gerçekleştirilen ve yaklaşık 3 milyon kişinin katıldığı dünyaca ünlü yılbaşı kutlamalarının bu senede iptal edildiğini duyurdu.

Paes, kararı üzüntüyle aldıklarını aktararak, sağlık otoritelerinin güvenli görmediği etkinlikleri organize edemeyeceklerini bildirdi. “Bilime saygı duyuyoruz” ifadelerini kullanan Paes, şehirdeki ve eyaletteki bilimsel komitelerin arasında etkinliğin yapılması konusunda görüş farklılıkları bulunduğunu ancak en kısıtlayıcı olan görüşe uyacaklarını belirtti.

Önümüzdeki yıl yapılacak olan kutlamada görüşmeyi umduğunu söyleyen Paes, “Bunu özleyeceğiz ama önemli olan aşılamaya ve hayat kurtarmaya devam etmemiz” dedi.

Brezilya Sağlık Düzenleme Kurumu (ANVISA) tarafından 1 Aralık’ta yapılan açıklamada, Güney Afrika'dan Sao Paulo'ya gelen Brezilyalı bir çiftte Omicron mutasyonunun tespit edildiği duyurulmuştu. Söz konusu vakalar Latin Amerika'daki teyit edilen ilk Omicron vakaları olarak kayıtlara geçmişti.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Derin sırt dekolteli elbisesiyle sahneye çıkan Avşar için 200 şişe şampanya açıldı..01 Aralık 2021 Çarşamba 12:14
  • Karın kaslarını sergileyen Elliot Page, sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuldu29 Kasım 2021 Pazartesi 17:59
  • NASA’dan kritik uyarı: Atom bombasından 800 kat daha güçlü asteroit Dünya’ya yaklaşıyor29 Kasım 2021 Pazartesi 16:06
  • Bilimsel araştırma ortaya koydu: Tüm kedilerde psikopatlık var28 Kasım 2021 Pazar 22:28
  • Dünya Sağlık Örgütü’nün iki Antik Yunan harfini atlayıp Omicron’u seçmesi tartışma yarattı28 Kasım 2021 Pazar 17:40
  • "Bilmediğiniz bambaşka bir Hazar var"28 Kasım 2021 Pazar 13:31
  • Balinanın kusmuğundan yapılan kokunun kilosu 16 bin lira26 Kasım 2021 Cuma 21:40
  • Madonna’dan Meme Ucu Nedeniyle Fotoğraflarını Kaldıran Instagram’a Tepki26 Kasım 2021 Cuma 20:55
  • Instagram ve Madonna arasında 'meme ucu' polemiği: "Her yer serbest, bebeklerin beslendiği yer mi sorun?"26 Kasım 2021 Cuma 18:39
  • Yaşlı nüfusun çalışana en fazla bağımlı olduğu ülkeler açıklandı!26 Kasım 2021 Cuma 18:25
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti