Dünyada 65 yaş üstü nüfusun 2050'de 1,6 milyara ulaşması bekleniyor

Dünyada bu yıl itibarıyla 771 milyona ulaşan 65 yaş ve üzeri kişilerin nüfusunun 2030’da 994 milyona, 2050’de de 1,6 milyara ulaşması öngörülüyor.

Yaşlanan dünya nüfusunun sorunlarının ele alınması, yaşlıların sağlık, sosyal ve ekonomik açıdan koşullarının iyileştirilmesi ve bu konuda farkındalık oluşturulması amacıyla Birleşmiş Milletler'in (BM) 1990'da aldığı kararla 1 Ekim, her yıl "Dünya Yaşlılar Günü" ilan edildi.

Bu gün kapsamında her yıl belirli bir tema çerçevesinde konferanslar ve etkinlikler düzenleniyor.

BM tarafından bu yıl 32. kez kutlanan "Dünya Yaşlılar Günü"nün teması, "Değişen Bir Dünyada Yaşlıların Dayanıklılığı" olarak belirlendi. Tema kapsamında yaşlı kadınların çevrelerinde, sosyal ve ekonomik hayatlarında karşılaştığı eşitsizliklere dikkat çekilmesi, BM üyesi devletler ve sivil toplum kuruluşlarına yaşlı kadınları tüm politikaların merkezine yerleştirmeleri noktasında çağrıda bulunulması hedefleniyor.

2050'de dünya yaşlı nüfusunun 1,6 milyara ulaşması bekleniyor

BM'ye göre, 1950-2010 döneminde ortalama yaşam süresi 46'dan 68 yıla çıkarken, dünyada 1950'den bu yana ortalama yaşam süresinin uzaması konusunda yaşanan gelişmeler, doğurganlığın azalması ve yaşam süresinin uzaması dünya genelinde yaşlı nüfusun artışındaki temel etkenler olarak öne çıkıyor.

Son on yıllarda hızla ve büyük oranda artış gösteren dünya nüfusu 1999'da 6 milyar iken, 2011'de 7 milyarı buldu. Dünya nüfusunun bu yıl sonu itibarıyla 8 milyarı aşması, 2030’da 8,5'e ve 2050’de de 9,7 milyara ulaşması öngörülüyor.

Dünya genelinde 65 yaş ve üstü 771 milyon kişi kayıtlara geçti. Bu yaşlı nüfusun 2030’da 994 milyon, 2050’de 1,6 milyara ulaşması bekleniyor.

Yaşlı nüfusun, dünya genelindeki nüfusa oranı 2022 itibarıyla yüzde 10 civarı olurken, bu oranın 2030’da yüzde 12’ye, 2050’de yüzde 16’ya çıkması öngörülüyor.

Ayrıca yaşlı nüfusun 2050'de dünyadaki 12 yaş altı çocuk sayısına denk, 5 yaş altı çocuk sayısının da yaklaşık 2 katı olacağı tahmin ediliyor.

2050’de Avrupa ve Kuzey Amerika’da her 4 kişiden biri yaşlı

En fazla yaşlı nüfusa sahip kıtaları, Avrupa ve Kuzey Amerika oluşturuyor. Bu iki kıtada, yaşlı insanların nüfustaki payı yüzde 19 civarında bulunurken, bu kıtaları yüzde 16,6 ile Yeni Zelanda ve Avustralya takip ediyor.

2050’de Avrupa ve Kuzey Amerika’daki yaşlı insanların nüfusa oranının yüzde 26,9’a çıkması ve her 4 kişiden birinin 65 yaş ve üzeri olması öngörülüyor.

Yaşlı insan sayısının nüfus içindeki payının bu yıl itibarıyla yüzde 9 olduğu kaydediliyor, Latin Amerika ve Karayipler’de 2050’de bu oranın yüzde 19’a çıkacağı tahmin ediliyor.

Nüfusun yüzde 13’ünü oluşturan Doğu ve Güney Doğu Asya’da ise 2050’de bunun yüzde 26'ya çıkması bekleniyor.

Sahra Altı Afrika ülkelerinde de bu yıl itibarıyla yüzde 3 civarı olan yaşlı nüfus oranının 2050’de yüzde 5’e yükselmesi öngörülüyor.

Gelişmiş ülkelerde yaşlı nüfus daha fazla

Dünyada gelişmiş ülkeler arasında en fazla yaşlı nüfusuyla Japonya dikkati çekerken, Japonya'yı Avrupa ülkeleri takip ediyor.

Japonya'da 65 yaş üstü vatandaşların sayısı nüfusun yüzde 28’ini oluşturuyor. Bu ülkeyi yüzde 22, 8 ile İtalya, yüzde 21,9 ile Finlandiya, yüzde 21,8 ile Portekiz, yüzde 21,4 ile Almanya, yüzde 20,3 ile Fransa, yüzde 19,9 ile Letonya, yüzde 19,8 ile Litvanya, yüzde 19,6 ile Danimarka, yüzde 19,3 ile Macaristan, yüzde 19,1 ile İspanya, yüzde 18,9 ile Hollanda, yüzde 18,3 ile İngiltere, yüzde 17,5 ile Polonya, yüzde 17,2 ile Kanada izliyor.