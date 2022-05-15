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Dünyanın en uzun asma yaya köprüsünde 95 metre yükseklikte ilk adımlar atıldı

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Çekya’da iki dağ arasındaki vadinin üzerinde 95 metre yükseklikte uzanan dünyanın en uzun asma yaya köprüsünde ilk adımlar atıldı.
Dünyanın en uzun asma yaya köprüsünde 95 metre yükseklikte ilk adımlar atıldı
Fotoğraflar: Reuters

721 metre uzunluğundaki köprüden yürüyenlerde hakim duygu korku ve adrenalindi.

Yürüyüşçü Midheale Klestilova “Adrenalini sevdiğimiz için buraya geldik” diyor: “Ve şimdi ödülümüzü aldık.”

Sky Bridge 721’in yapımı iki yıl sürdü, 200 milyon Çek korunasına (13 milyon lira) mal oldu.

Köprü altı ana destek ipi ve 60 rüzgar ipiyle asılı duruyor.

Deniz seviyesinden 1100 metre yükseklikte, ülkenin kuzeydoğusunda Prag’dan 200 kilometre uzaklıkta yer alan köprü Polonya sınırına yakın iki sıra dağı birbirine bağlıyor.

Bundan önce rekor Portekiz’deki 516 metrelik Arouca Köprüsü’ne aitti.

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