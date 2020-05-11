Dünyanın en uzun süredir devam eden çizgi filmi koronavirüs nedeniyle ara verdi

Dünyanın en uzun süredir devam eden çizgi filmi koronavirüs nedeniyle, on yıllardır ilk defa ara vermek zorunda kaldı.

Japonya’da popüler olan Sazae-san, 1969’dan beri her Pazar akşamı milyonlarca kişi tarafından izleniyordu.

Çizgi dizide ev kadını Bayan Sazae ve geniş ailesinin hayatı anlatılıyor.

Dizinin yayıncısı Fuji Television, seslendirmenlerin güvenliği açısından seslendirme faaliyetlerine ara vermek zorunda kaldıklarını açıkladı.

Bu nedenle dizinin hayranları, 1970’lerden bu yana ilk defa dizinin yeni bölümleri yerine tekrarını izlemek zorunda kaldı.