Dünyanın en yaşlı kedisi Rubble 31 yaşında hayatını kaybetti

Britanya’da yaşayan ve dünyanın en yaşlı kedisi kabul edilen 31 yaşındaki Rubble öldü.

5 Mayıs 1988 tarihinde dünyaya geldiği belirtilen Maine Coon cinsi kedi Exeter kentindeki ailesiyle yaşıyordu.

31 yaşına girdiğinde dünyanın en yaşlı kedisi unvanını elde eden Rubble’ın insan yaşıyla yaklaşık 150 yıllık bir ömür sürdüğü hesaplanıyor.

31 yılını Rubble’la geçiren 52 yaşındaki Michele Heritage, en yakın arkadaşı olarak nitelediği kedinin sağlık sorunu olmadığını, yaşlılık nedeniyle öldüğünü anlattı.

Tarif edilemez bir üzüntü yaşadığını ve kedisiyle mutlu 31 yıl geçirdiği için şükran duyduğunu söyleyen Heritage, kedisini iyi şekilde büyüttüğü için vicdanının rahat olduğunu ifade etti.Bugüne dek en uzun süre yaşayan kedi unvanı, 38 yıl 3 günlükken hayatını kaybeden Creme Puff isimli kediye ait. ABD’nin Teksas eyaletinde 3 Ağustos 1967’de doğan kedi, 6 Ağustos 2005’te hayatını kaybetmişti.