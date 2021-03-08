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Eczacılar Birliği: “Tüm Emekçi Kadınları Saygıyla Selâmlıyoruz”

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Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği, 1959 yılından bugüne, en ön safhada toplum sağlığını korumayı kendine ödev bilmiş %70’ini emekçi kadınların oluşturduğu gurur ve onur dolu bir meslek grubu olduğunu bildirdi.
Eczacılar Birliği: “Tüm Emekçi Kadınları Saygıyla Selâmlıyoruz”

Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği, 1959 yılından bugüne, en ön safhada toplum sağlığını korumayı kendine ödev bilmiş %70’ini emekçi kadınların oluşturduğu gurur ve onur dolu bir meslek grubu olduğunu bildirdi.

Birlik Başkanı   Umut Öksüz, yayımladığı 8 Mart Kadınlar Günü mesajında ülke geneline bakıldığı zaman, istihdam edilen toplam  132 bin 885 nüfusun sadece  44 bin 930’unu kadınların oluşturduğuna, istihdam oranının  kadınlarda  %33,3 olduğuna dikkat çekti.

Mahkeme gündemlerinde kadına uygulanan şiddet konularının azalmadan devam ettiğini de kaydeden Öksüz, ülke genelinde bu yönde yürütülen politikaların henüz yeterli seviyede olmadığını, bu durumun düzelmesi yönünde atılacak olan her adımda her zaman olduğu gibi yine tüm kesimlerin yanında ve destek belirtmeye hazır olduklarını vurguladı.

Öksüz mesajında şunlara yer verdi:

“Bizler Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği’ne bağlı eczacılar olarak, özelde mesleğimizde, genelde ülkemizde var olan emekçi insanların varlığını, canı pahasına mücadelesini ve de emeğini en iyi bilen kişilerdeniz. Bu bağlamda sizlerden tek bir ricamız var.

Gelin bizler gibi 8 Mart’ın anlamını samimice ve dürüstçe her gün yaşayın, yaşatın ve de sorunlarına çözüm bulun; sadece bugün değil.

Tüm emekçi kadın meslektaşlarımızı ve de emekçi kadınları saygıyla selâmlıyoruz”

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