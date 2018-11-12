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Edirne'de Atatürk'e hakaret eden üniversite öğrencisi tutuklandı: Pişman değilim

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Edirne'de 10 Kasım Atatürk'ü anma törenleri sırasında Atatürk aleyhinde sarf ettiği sözler nedeniyle polis tarafından gözaltına alınan üniversite öğrencisi Emine Şahin (21), 'Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret' suçlamasıyla tutuklandı.
Edirne'de Atatürk'e hakaret eden üniversite öğrencisi tutuklandı: Pişman değilim

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 80'inci yıldönümünde dün tüm yurtta düzenlenen törenlerle anıldı. Edirne'deki törenlerde, tören alanının yanından geçen Emine Şahin, "Atatürk ilah değildir, Allah'ın kanunları var. Atatürk Batı'nın kanunlarını getirdi" diye bağırmaya başladı.

 

Polis ekiplerince tören alanından uzaklaştırılarak üzeri ve çantası aranan Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi olan Şahin, daha sonra 'Atatürk'e hakaret' suçlamasıyla gözaltına alındı.

'TÖREN ALANINA BİLEREK GİTTİM'

Edirne Emniyet Müdürlüğü'nde ifadesi alınan Emine Şahin, pişman olmadığını Atatürk'ü bu şekilde anmanın dinine aykırı olduğunu savunarak tören alanına da bilerek geldiğini söyledi.

Geceyi gözaltında geçiren Şahin, işlemlerinin ardından Edirne Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan Emine Şahin, 'Atatürk hatırasına alenen hakaret' suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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