Ege'de bayrak krizi

TC Başbakanı Binali Yıldırım, Yunanistan ile Ege'de yaşanan gerilimle ilgili çok önemli bir açıklama yaptı. Başbakan Yıldırım, 'Didim açıklarındaki kayalığa dikilen Yunan bayrağı kaldırıldı' dedi.

Bu arada Başbakan Yıldırım'ın duyurduğu olayın geçtiğimiz cuma günü yaşandığı öğrenildi. Olayın duyulmasının ardından SAT komandoları Hurşit kayalığına çıkıp Yunanistan bayrağını indirdi.

TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da "Yapılması gereken şey gerginliğe yol açacak adımlardan kaçınmaktır. Kardak’da Yunanistan tırmandırıcı adımlar attık. Bir tane bot geldi bizim hücum botumuza çarptı.

Burada tehlikeli adımlar atmayın, bir kaza çıkabilir ya da askerlerimizin elinden bir kaza çıkabilir" diye konuştu. Çavuşoğlu, Yunan Savunma Bakanı'na da çok sert tepki gösterdi.

TC Başbakanı Yıldırım, Ege'de oldu bittilere ve fiili durumlara gereken karşılığın verileceğini belirterek şunları söyledi:

"İHLALLERDE ARTIŞLAR GÖZE ÇARPIYOR"



"Ege Denizi'nde zaman zaman gerginliği artırmaya yönelik kışkırtmaya yönelik komşumuz Yunanistan'ın bir takım faaliyetlerinin olduğu malumunuz. Son zamanlarda bu ihlallerde artışlar göze çarpıyor. Özellikle aidiyeti, sahipliği belli olmayan kaya parçaları var. Bunlara yönelik Kardak kayalıklarına benzer girişimlerin olduğunu görüyoruz”

"YUNAN BAYRAĞI KALDIRILDI"

Yine Didim açıklarında, yerleşim yeri olmayan kayalıklara bir Yunan bayrağı dikme girişimi oldu. Bunun üzerine de Sahil Güvenlik ekiplerimiz gerekli müdahaleyi yaptılar. Ve oradan o bayrağı kaldırdılar.

"GEREKEN KARŞILIĞI VERİRİZ"

Bizim tavsiyemiz Yunanistan'a iyi komşuluk ilişkileri içerisinde, gerginliği artıracak provokasyonlardan, kışkırtmalardan uzak durması. Komşuluk hukukuna uygun olarak hareket etmesidir. Oldu bittilere, fiili durumlara gereken karşılığını vermeye hazırız. Bunun bilinmesini isteriz.”

ÇAVUŞOĞLU: ASKERLERİMİZİN ELİNDEN BİR KAZA ÇIKABİLİR

TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise konu hakkında şu açıklamayı yaptı: "Yunanistan bizim komşumuzdur. İlişkilerimizi geliştirmek için, her anlamda geliştirmek için birlikte adımlar da attık. Sayın Cumhurbaşkanımızın 65 yıl sonra Atina ve Batı Trakya’ya yaptığı ziyaret çok anlamlı bir ziyaretti. En son Yunanistan’ın uçağı düştüğü zaman sayın başbakanımız, Yunanistan Başbakanı Çipras’ı aradı, üzüntülerimizi taziyelerimizi iletti. ^Olay veya görüş ayrılığı olduğu zaman üstesinden gelmemiz lazım. Daha önce anlaşmalarla kimin olduğu belli olmayan kayalıklar, adacıklar var. Yunanistan bizim diyor, biz de Türkiye olarak bizim diyoruz. Aidiyeti belli olmayan adacıklar diyoruz. Yapılması gereken şey gerginliğe yol açacak adımlardan kaçınmaktır. Kardak’da Yunanistan tırmandırıcı adımlar attık. Bir tane bot geldi bizim hücum botumuza çarptı. Burada tehlikeli adımlar atmayın, bir kaza çıkabilir ya da askerlerimizin elinden bir kaza çıkabilir. Maalesef bir savunma bakanı var. Kimine göre iyi çocuk, kimine göre şımarık çocuk. Onun şımarıklığı iki ülke arasındaki ilişkileri bozacak düzeye gelmemesi lazım. Dün akşam da üç tane sivil böyle bir davranışta bulunmuş, komandolarımız gitti aldı, yine yaparız. Karşı tarafın bu tür adımlardan kaçınması gerekiyor. Durup dururken Ege’de bir krize yol açacak adım atmamaları gerekiyor. Attıkları zaman da karşılığını buluyorlar. Biz iki NATO üyesi ülke olarak somut projelerle, İzmir – Selanik arası deniz seferleriyle, işbirliğimizle daha da güçlendirmenin yolunu tercih etmemiz lazım.

OLAY CUMA GÜNÜ OLDU

NTV'nin verdiği bilgilere göre bir grup Yunan Hurşit kayalığına Yunanistan bayrağı dikti. Haberin duyulması üzerine SAT komandoları geçtiğimiz Cuma günü Ege Denizi’ndeki Hurşit kayalığına çıktılar. Yunan bayrağını kaldırıp kayalıktan ayrıldılar.