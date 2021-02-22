Yeni araştırmalar bir aşının tek dozunun koronavirüsten iyileşen kişilerde antikor seviyelerini büyük ölçüde yükseltebileceğini gösteriyor.

Pek çok insanın aklındaki soru aynı: Eğer farkında olmadan koronavirüse yakalanmış ve atlatmışsam aşı olmak nasıl bir etki yapar?

İki yeni çalışma bu soruya yanıt veriyor. Buna göre Covid-19 geçirmişseniz dahi aşı olmalısınız. Ancak tek doz aşı vücudunuzdaki antikorları yükseltmek ve hatta virüsün yeni versiyonlarına karşı koruma sağlamak için yeterli.

Henüz bilimsel bir dergide yayınlanmamış olan bu yeni çalışmaların sonuçlarının, son birkaç hafta içinde yayınlanan diğer iki araştırmanın bulguları ile de tutarlı olduğu aktarılıyor. Tüm bu çalışmaların sonuçları birlikte incelendiğinde aynı çıkarım elde ediliyor: Hali hazırda antikor üretmiş olan vücutlarda tek bir doz aşı yeterli.

mRNA aşıları antikor miktarını bin katına çıkarıyor

Son araştırmaya göre Covid-19 geçirmiş kişilerin bağışıklık sistemleri Güney Afrika versiyonu olan 'B.1.351'e karşı yeterli direnci sağlayamıyor. Ancak mRNA aşıları olan Pfizer/BionTech veya Moderna'dan tek bir doz yapıldığında durum dramatik şekilde değişiyor.

Seattle'daki Fed Hutchinson Kanser Araştırma Merkezi'nde görevli immünolojist Andre T. McGuire antikor miktarının bin katına çıktığını belirtiyor. Üstelik bu türden antikorların hiç Covid geçirmeyip 2 doz aşı olan insanlarda oluşan antikorlardan daha etkili hale geldiği görüldü.

İkinci dozun etkisi yok

Kısaca varolan bir bağışıklığı güçlendirmek hiç olmayan bir bağışıklığı yaratmaktan çok daha etkili oluyor.

New York Üniversitesi'ndeki bir başka yeni çalışma da bu durumda ikinci doz aşının herhangi bir zarara neden olmadığı ancak kayda değer bir etki de yapmadığı görüldü.

(kaynak:euronews türkçe)