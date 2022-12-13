“Eğitimde Metaverse Dönemi” konferansında, metaverse platformlarının eğitimde yaratacağı olanaklar tartışıldı

Henüz daha yolun çok başında olsa da, büyük bir beklenti yaratan metaverse evrenleri, gelecekte pek çok alanda yeni deneyimlerin kapılarını açacak gibi görünüyor. Eğitim, metaverse evrenlerine adapte edilecek önemli alanların başında yer alıyor. Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphane’de düzenlenen “Eğitimde Metaverse Dönemi” konferansında, metaverse teknolojisinin eğitimin geleceğini nasıl şekillendireceği masaya yatırıldı.

Yakın Doğu Üniversitesi Eğitim Teknolojileri ve Bilişim Koordinatörü Doç. Dr. Gülsüm Aşıksoy’un metaverse evrenleri ve metaverse dünyasındaki gelişmeleri aktarması ile başlayan konferansta; Second Life, Zepeto, Roblox, Minecraft, Fortnite gibi metavers evrenlerinin öncülleri olarak kabul edilen platformlarla ilgili bilgiler aktarıldı. Konferansın devamında ise Doç. Dr. Gülsüm Aşıksoy, “Eğitim Odaklı Metaverse Kullanımı”, “Metavers Yol Haritası”, “Her Sanal Gerçeklik Metaverse Midir?”, “Eğitim Ortamlarında Kullanılan Metaverse Teknolojileri” ve “Metaverse Teknolojilerinin Eğitim Ortamlarına Katkıları” konularını ele aldı.

Doç. Dr. Gülsüm Aşıksoy: “Metaverse platformlarında uygulanacak eğitim içerikleri, geleneksel eğitim sistemini bütünleyecek fırsatlar sunabilir.”

Metaverse teknolojilerinin eğitim dünyasında önemli fırsatlar yaratacağını vurgulayan Doç. Dr. Gülsüm Aşıksoy, “Bir yandan mataverse teknolojileri gelişirken diğer yandan yüzlerce startup şirket, metaverse teknolojilerini kullandıkları yazılımlarla eğitim içerikleri hazırlıyorlar. Bu alanda önemli bir yarış başladı ve en hızlı üretimi yapanlar öne geçecekler” ifadesini kullandı.

Bu alana yatırım yapmak için çok doğru bir zaman olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Aşıksoy, “Türkiye ve KKTC’de bu alana yatırım yapacak girişimciler, hızlıca dünyanın en büyük eğitim içerikleri üreticisi haline gelebilirler” ifadesini kullandı. Metaverse platformlarında eğitim alanında 3 boyutlu öğretim, sanal gerçeklik, artırılmış gerçeklik, karma gerçeklik ve oyun teknolojilerinin öne çıktığını söyleyen Doç. Dr. Gülsüm Aşıksoy, “Metaverse platformlarında uygulanacak eğitim içerikleri, geleneksel eğitim sistemini bütünleyerek, gerçeklik algısı ile kalıcı öğrenme, ilgi çekici öğrenme alanları oluşturma, kişiselleştirilmiş öğrenme gibi fırsatlar sunabilir” dedi.