  • BIST 5.261,57
  • Altın 1071.169
  • Dolar 18.642
  • Euro 19.6564
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKADSÖ: Endişe verici yeni corona virüsü varyantı ortaya çıkabilir

“Eğitimde Metaverse Dönemi” konferansında, metaverse platformlarının eğitimde yaratacağı olanaklar tartışıldı

» »
Yakın Doğu Üniversitesi’nin düzenlediği “Eğitimde Metaverse Dönemi” konferansında, geleceğin teknolojisi metaverse platformlarının eğitimde yaratacağı olanaklar tartışıldı
“Eğitimde Metaverse Dönemi” konferansında, metaverse platformlarının eğitimde yaratacağı olanaklar tartışıldı

Henüz daha yolun çok başında olsa da, büyük bir beklenti yaratan metaverse evrenleri, gelecekte pek çok alanda yeni deneyimlerin kapılarını açacak gibi görünüyor. Eğitim, metaverse evrenlerine adapte edilecek önemli alanların başında yer alıyor. Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphane’de düzenlenen “Eğitimde Metaverse Dönemi” konferansında, metaverse teknolojisinin eğitimin geleceğini nasıl şekillendireceği masaya yatırıldı.

Yakın Doğu Üniversitesi Eğitim Teknolojileri ve Bilişim Koordinatörü Doç. Dr. Gülsüm Aşıksoy’un metaverse evrenleri ve metaverse dünyasındaki gelişmeleri aktarması ile başlayan konferansta; Second Life, Zepeto, Roblox, Minecraft, Fortnite gibi metavers evrenlerinin öncülleri olarak kabul edilen platformlarla ilgili bilgiler aktarıldı. Konferansın devamında ise Doç. Dr. Gülsüm Aşıksoy, “Eğitim Odaklı Metaverse Kullanımı”, “Metavers Yol Haritası”, “Her Sanal Gerçeklik Metaverse Midir?”, “Eğitim Ortamlarında Kullanılan Metaverse Teknolojileri” ve “Metaverse Teknolojilerinin Eğitim Ortamlarına Katkıları” konularını ele aldı.

doc.-dr.-gulsum-asiksoy.jpg

Doç. Dr. Gülsüm Aşıksoy: “Metaverse platformlarında uygulanacak eğitim içerikleri, geleneksel eğitim sistemini bütünleyecek fırsatlar sunabilir.”

Metaverse teknolojilerinin eğitim dünyasında önemli fırsatlar yaratacağını vurgulayan Doç. Dr. Gülsüm Aşıksoy, “Bir yandan mataverse teknolojileri gelişirken diğer yandan yüzlerce startup şirket, metaverse teknolojilerini kullandıkları yazılımlarla eğitim içerikleri hazırlıyorlar.  Bu alanda önemli bir yarış başladı ve en hızlı üretimi yapanlar öne geçecekler” ifadesini kullandı.

Bu alana yatırım yapmak için çok doğru bir zaman olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Aşıksoy, “Türkiye ve KKTC’de bu alana yatırım yapacak girişimciler, hızlıca dünyanın en büyük eğitim içerikleri üreticisi haline gelebilirler” ifadesini kullandı. Metaverse platformlarında eğitim alanında 3 boyutlu öğretim, sanal gerçeklik, artırılmış gerçeklik, karma gerçeklik ve oyun teknolojilerinin öne çıktığını söyleyen Doç. Dr. Gülsüm Aşıksoy, “Metaverse platformlarında uygulanacak eğitim içerikleri, geleneksel eğitim sistemini bütünleyerek, gerçeklik algısı ile kalıcı öğrenme, ilgi çekici öğrenme alanları oluşturma, kişiselleştirilmiş öğrenme gibi fırsatlar sunabilir” dedi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Özbekistan Cumhuriyeti karma sergisi Yakın Doğu Üniversitesi'nde09 Aralık 2022 Cuma 14:34
  • Yakın Doğu Üniversitesi, KKTC'nin en iyi, Türkiye'nin en iyi 5'inci üniversitesi!08 Aralık 2022 Perşembe 15:20
  • Birçok Sivil Toplum Kuruluşu Yakın Doğu Üniversitesi’nde buluştu07 Aralık 2022 Çarşamba 16:14
  • Yeniasır, 25. Bartın Uluslararası Kitap Fuarı’nda “Kıbrıs Türk Milli Mücadelesinin Ada Edebiyatına Yansımaları”nı anlattı06 Aralık 2022 Salı 15:41
  • “Buy Knowledge Day” Etkinliği Kapsamında İndirim Şöleni Yaşanıyor05 Aralık 2022 Pazartesi 15:54
  • YDÜ “12. Global Sağlık Formu”nda “Sağlığın Teşviki ve Geliştirilmesi İttifakı”na üye oldu04 Aralık 2022 Pazar 10:25
  • 60 yaşındaki yatağa bağımlı hasta, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde geçirdiği ameliyatla yeniden yürümeye başladı03 Aralık 2022 Cumartesi 12:48
  • YDÜ Türkiye Geneli En İyi 2’inci Vakıf Üniversitesi02 Aralık 2022 Cuma 15:27
  • Gambiya Devlet Başkan Yardımcısı Badara Alieu Joof GÜNSEL B9’u test etti01 Aralık 2022 Perşembe 15:55
  • 70 ülkeden diş hekimliği öğrencileri KKTC’de buluşacak!01 Aralık 2022 Perşembe 14:15
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti