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Eidie mekik diplomasisine başlıyor!

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Eidie mekik diplomasisine başlıyor!
Kıbrıs sorununda yeniden hareketlenme bekleniyor. BM özel temsilcisi Eidie adaya dönüp Kıbrıslı liderler arasında mekik diplomasisine başlayacak.

Kıbrıs sorununda yeniden hareketlenme bekleniyor. BM özel temsilcisi Eidie adaya dönüp Kıbrıslı liderler arasında mekik diplomasisine başlayacak.

 

BM özel temsilcisi Eidie'nin 3 Mart Cuma günü saat 12.00'de Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis ile görüşeceği öğrenildi. 

 

Pakistan'da İET zirvesinde bulunan Cumhurbaşkanı Akıncı'nın adaya dönüşünden sonra BM özel temsilcisi Eidie ile ne zaman görüşeceği konusunda ise istişareler devam ediyor.

 

BM özel temsilcisi Espen Barth Eide'nin yarın adadaki temaslarına başlaması bekleniyor. 

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