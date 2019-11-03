Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun kadın cinayetleri raporuna göre ekim ayında en az 36 kadın öldürüldü.

Yayımlanan raporda, “Bu ay işlenen kadın cinayetlerinin sekizi şüpheli ölüm olarak kaydedilirken, 17 kadının neden öldürüldüğü tespit edilemedi, beşi ekonomik bahaneyle, altısı boşanmak istemesi, barışma isteğini reddetmesi, telefona cevap vermemesi gibi kendi hayatına dair karar almak isterken öldürüldü” ifadelerine yer verildi.

Raporda, kadınların kimler tarafından öldürüldüğüne dair ise şu bilgiler paylaşıldı: “Ekim ayında öldürülen 36 kadının 14’ünün kim tarafından öldürüldüğü tespit edilemedi, sekizi evli oldukları erkek, altısı birlikte olduğu erkek, dördü tanıdık veya akraba, ikisi baba, biri eskiden birlikte olduğu erkek ve bir kadın da kardeşi tarafından öldürülmüştür.”