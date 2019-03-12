"Ekonomide 'bunalım dönemi' başlayacak"

Karar yazarı İbrahim Kahveci, dördüncü çeyrekte yüzde 3 küçülen, 2018 yılının tamamında yüzde 2,6 büyüyen Türkiye ekonomisini değerlendirdi. "Muhtemeldir ki, 2019 yılı ortasından itibaren krizin şiddeti rakamsal olarak ciddi oranda azalacak" diyen Kahveci, "Ama kriz bittikçe 'bunalım dönemi' başlayacaktır" ifadesini kullandı.

Bunalım döneminin erken bitecek bir dönem olarak görülmediğini yazan Kahveci'nin "Bunalım ekonomisine' geçiş" başlığıyla (12 Mart 2019) yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

...2019 yılının ilk çeyreğinde de tüketim ve üretim eksenli eksi bakiyenin gelmesi kuvvetle muhtemeldir. Hatta 2019 yılının tamamında da eksi bakiyeler görebiliriz. Ama bütün bunlar krizin tamamen bitip, refaha erdiğimizi bize söylemeyecektir.

Daha da ileri giderek şu tespiti buraya not edelim:

Muhtemeldir ki, 2019 yılı ortasından itibaren krizin şiddeti rakamsal olarak ciddi oranda azalacaktır. Ama kriz bittikçe “bunalım dönemi” başlayacaktır.

Bunalım dönemi nedir? Ne gibi sonuçlar verecektir?

Bir kere şunu söyleyelim ki, ekonomide temel yapılarda bir iyileşme imkanımız maalesef bulunmamaktadır. Bir dönemler “çaput” dediğimiz tekstil gibi ihraç maddeleri ile yeniden eski günlere döneceğiz.

Artık yakın tarihte uzun süre negatif faiz veya başabaş faiz dönemimiz oldukça zordur. Yabancı sermayenin artık gelmeyeceği bir ülke olarak yüzde 7-8 dolar faizi ile sistemi ayakta tutamayız.

Ankara o kadar şişman ki, ona para yetiştirecek bir özel sektör gücü bulunmamaktadır.

Kamu kaynaklı ve destekli geçici istihdam artışları olsa bile, kalıcı bir iş hayatını uzun yıllar kimse hayal edememektedir. Hele de yüksek ücretli bir işi artık hayal bile etmeyin derim.

Kısaca önümüzde düşük gelir seviyesinde geçireceğimi uzun bir süre bizi bekliyor. Geçici istihdam teşviklerinin etkisini kaybetmesi ile artan ve kronikleşen bir işsizlik süreci de bizi bekliyor.

Evet, kriz şiddetini çok sürmeden yavaş yavaş kaybedecektir. Ama kriz bittikçe bunalım dönemi başlayacaktır.

Hem de hiç öyle erken bitecek bir dönem olarak görülmemektedir.