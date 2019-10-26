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Ekrem İmamoğlu: Bir çift mavi gözün ışığında Cumhuriyet'in bekçisiyiz (Video)

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Ekrem İmamoğlu: Bir çift mavi gözün ışığında Cumhuriyet'in bekçisiyiz (Video)
Ekrem İmamoğlu: Bir çift mavi gözün ışığında Cumhuriyet'in bekçisiyiz (Video)

Ekrem İmamoğlu: Bir çift mavi gözün ışığında Cumhuriyet'in bekçisiyiz (Video)

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için anlamlı bir paylaşımda bulundu.

İmamoğlu Twitter hesabından, "Bir çift mavi gözün ışığında Cumhuriyet'in bekçisiyiz ilelebet." diye yazdı.

Ekrem İmamoğlu: Bir çift mavi gözün ışığında Cumhuriyet'in bekçisiyiz (Video)

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