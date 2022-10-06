Ekrem İmamoğlu: En ufak bir endişeniz olmasın, milletin iradesini hiçe sayanlar geldikleri gibi giderler

İBB Başkanı İmamoğlu, 6 Ekim 1923 İstanbul'un Kurtuluşu törenlerine katıldı. İmamoğlu, burada yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'un Kurtuluşu töreninde yaptığı konuşmada, "Bütün bu mücadeleler bu ülkenin insanları kendilerini yokluk ve yoksunluk içerisinde hissetsinler, güvensiz ve birbiriyle kutuplaşmış gibi hissetsinler diye verilmedi. En ufak bir endişeniz olmasın. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurtuluşu ve kuruluş mücadelesinin değerini bilmeyenler anlamanı kavrayamayanlar, milletin iradesini hiçe sayan anlayışlar geldikleri gibi giderler." dedi.

İBB Başkanı İmamoğlu, 6 Ekim 1923 İstanbul'un Kurtuluşu törenlerine katıldı. İmamoğlu, burada yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

"Yüz yıl önce bu şehir ve bu ülke işgalden kurtulsun diye canlarını ortaya koyanlar, gençlerimiz başka ülkelerde kendilerine gelecek aramak durumunda kalsın bu topraklardan umudu kesip yaban ellere mahkum olsunlar diye asla şehit olmadılar.

Bütün bu mücadeleler bu ülkenin insanları kendilerini yokluk ve yoksunluk içerisinde hissetsinler, güvensiz ve birbiriyle kutuplaşmış gibi hissetsinler diye verilmedi. En ufak bir endişeniz olmasın. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurtuluşu ve kuruluş mücadelesinin değerini bilmeyenler anlamanı kavrayamayanlar, milletin iradesini hiçe sayan anlayışlar geldikleri gibi giderler."