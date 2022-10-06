  • BIST 3.553,85
  • Altın 1023.231
  • Dolar 18.5701
  • Euro 18.2199
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKA“COVID-19 dünyada 70 milyon kişiyi aşırı yoksulluğa itti”

Ekrem İmamoğlu: En ufak bir endişeniz olmasın, milletin iradesini hiçe sayanlar geldikleri gibi giderler

»
İBB Başkanı İmamoğlu, 6 Ekim 1923 İstanbul'un Kurtuluşu törenlerine katıldı. İmamoğlu, burada yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:
Ekrem İmamoğlu: En ufak bir endişeniz olmasın, milletin iradesini hiçe sayanlar geldikleri gibi giderler

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'un Kurtuluşu töreninde yaptığı konuşmada, "Bütün bu mücadeleler bu ülkenin insanları kendilerini yokluk ve yoksunluk içerisinde hissetsinler, güvensiz ve birbiriyle kutuplaşmış gibi hissetsinler diye verilmedi. En ufak bir endişeniz olmasın. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurtuluşu ve kuruluş mücadelesinin değerini bilmeyenler anlamanı kavrayamayanlar, milletin iradesini hiçe sayan anlayışlar geldikleri gibi giderler." dedi.

İBB Başkanı İmamoğlu, 6 Ekim 1923 İstanbul'un Kurtuluşu törenlerine katıldı. İmamoğlu, burada yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

"Yüz yıl önce bu şehir ve bu ülke işgalden kurtulsun diye canlarını ortaya koyanlar, gençlerimiz başka ülkelerde kendilerine gelecek aramak durumunda kalsın bu topraklardan umudu kesip yaban ellere mahkum olsunlar diye asla şehit olmadılar.

Bütün bu mücadeleler bu ülkenin insanları kendilerini yokluk ve yoksunluk içerisinde hissetsinler, güvensiz ve birbiriyle kutuplaşmış gibi hissetsinler diye verilmedi. En ufak bir endişeniz olmasın. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurtuluşu ve kuruluş mücadelesinin değerini bilmeyenler anlamanı kavrayamayanlar, milletin iradesini hiçe sayan anlayışlar geldikleri gibi giderler."

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İmamoğlu: Sayın Cumhurbaşkanı, önümüzdeki açılışlarımıza buyrun gelin, zaten 7-8 ayınız kaldı05 Ekim 2022 Çarşamba 22:04
  • Hulusi Akar: Herhangi bir oldubittiye müsaade etmemek için tedbirimizi aldık05 Ekim 2022 Çarşamba 21:23
  • İsveç devlet televizyonunda Erdoğan’a hakaret: Program yayıncısı açıklama yaptı05 Ekim 2022 Çarşamba 17:48
  • 'Tarihi bir aşama' olarak duyurmuştu, kulis bilgileri sızdı05 Ekim 2022 Çarşamba 09:15
  • Sezgin Baran Korkmaz'ın ABD'deki duruşması başlıyor04 Ekim 2022 Salı 17:10
  • CHP lideri Kılıçdaroğlu: 'Kadınların inançlarını istismar ettiğiniz yeter'04 Ekim 2022 Salı 17:10
  • Türkiye'den AB ve Yunanistan'a tepki04 Ekim 2022 Salı 15:45
  • Bakan Oğuz, Ankara'da04 Ekim 2022 Salı 14:22
  • Trükiye'de akaryakıta büyük zam yolda!04 Ekim 2022 Salı 14:09
  • Goldman Sachs’tan Erdoğan’ın faiz açıklamaları sonrası TCMB tahmini04 Ekim 2022 Salı 10:02
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti