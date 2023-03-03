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Ekşi Sözlük'e erişim yine engellendi

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BTK tarafından getirilen erişim engeli dün kaldırılan Ekşi Sözlük'e erişim yeniden engellendi.
Ekşi Sözlük'e erişim yine engellendi

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu (BTK), Ekşi Sözlük’e erişimi, 'kamu düzenini koruma' gerekçesiyle 21 Şubat'ta engellemişti. BTK, erişim engeli kararına herhangi bir paylaşımı gerekçe göstermemişti. Ekşi Sözlük'ten yapılan açıklamada dün akşam erişim engelinin kaldırıldığı duyurulmuştu.

Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliğiʼnin Ekşi Sözlük'e getirilen erişim engeli kararını kaldırmasına yapılan itirazı inceleyen 5. Sulh Ceza Hakimliği itirazı onaylayarak Ekşi Sözlükʼe erişim engeli getirilmesini kesinleştirdi.

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