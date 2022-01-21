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El Salvador Lideri Bukele Türkiye’ye Geldiğine Geleceğine Pişman Oldu

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Kendisini "El Salvador'un CEO'su" olarak tanıtan ve önceki gün Türkiye'ye gelerek temaslarda bulunan El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele'ye ülkesinden tepki yükseldi.
El Salvador Lideri Bukele Türkiye’ye Geldiğine Geleceğine Pişman Oldu

Bitcoini resmi para birimi yapan ve ülkesinde baskıcı bir rejim oluşturduğuna yönelik algısıyla kamuoyunun tepkisini çeken El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, bu hafta Türkiye’de temaslarda bulundu.

Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Bukele, görüşme öncesinde ve sonrasında sosyal medyada yaptığı Türkçe paylaşımlarla da gündeme geldi. Fakat ülkesinde Bukele’nin Türkiye ziyareti tepki topladı.

El Salvador Devlet Başkanı Bukele’nin Türkiye teması ülkesindeki muhalefetin tepkisini çekti.

Ülkenin saygın gazetelerinden El Diario de Hoy da Bukele’nin Türkiye ziyaretine geniş yer ayırdı. Bukele’nin Twitter’daki Türkçe paylaşımlarını, Anıtkabir’i ziyaretini ve Erdoğan ile görüşmelerini okurlarına aktaran dijital gazetenin haberinde Bukele’ye tepki de vardı.

Muhalif siyasetçi, Nuestro Tiempo mensubu ve diplomasi uzmanı Napoleon Campos, Bukele’nin Erdoğan ile görüşmesini eleştirdi. Campos, “Eğer Nayib, Türkiye ile görüşerek uluslararası izolasyondan çıkabileceğine inanıyorsa yanılıyor” dedi.

“BAŞKA KITAYA GİTTİ”

Öte yandan ARENA partisinin üst düzey ismi Rene Portillo Cuadra da dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Cuadra, Bukele’nin “yanı başındaki” ABD ile iyi ilişkiler kurması gerektiğini söyledi. Cuadra, “Bukele, onlarca yıldır ana stratejik ortağı olduğu ve hemen köşedeki ABD yerine ticaret ve finans desteği için başka bir kıtaya gitti” dedi.

Bukele dün düzenlenen basın toplantısında ülkesinin daima tek kutuplu olduğunu ve ABD’nin her zaman orada olduğunu ve önemli bir ticari partner olduğunu söylemişti. Bukele açıklamasının devamında, “El Salvador’un Türkiye gibi başka yerlerle de ilişki kurması önemli” demişti.

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