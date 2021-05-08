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Elazığ Başsavcılığı'ndan Sedat Peker'e yanıt: Cinayet değil

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Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı, Sedat Peker'in, Tolga Ağar'ın cinsel saldırısına uğrayıp öldürüldüğünü iddia ettiği Yeldana Kaharman'la ilgili açıklama yaptı: "Hukuki süreç tamamlanmıştır."
Elazığ Başsavcılığı'ndan Sedat Peker'e yanıt: Cinayet değil

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı, organize suç örgütü lider Sedat Peker'in Ağar ailesi'nin talimatıyla öldürüldüğünü iddia ettiği Yeldana Kaharman soruşturmasıyla ilgili açıklama yaptı. Başsavcılık, Peker'in "Yeldana Kaharman, AK Parti Milletvekili Tolga Ağar'ın cinsel saldırısına uğradığı şikayetinin ardından ölü bulundu" iddiasını yalanladı.

Başsavcılık'tan yapılan açıklamada şöyle dendi: 

“Kazakistan uyruklu Yeldana Kaharman’ın ölümüyle ilgili paylaşımlar üzerine kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla basın açıklaması yapılması ihtiyacı hasıl olmuştur. Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma kapsamında yapılan olay yeri incelemesi, ölü muayene ve otopsi işlemi ve dinlenen tanık beyanları sonucunda müteveffa Kaharman’ın aşıya bağlı gelişen asfiksi sebebiyle vefat ettiği, müteveffayı intihara azmettiren, teşvik eden, intihar kararını kuvvetlendiren veya intiharına herhangi bir şekilde yardım eden kimsenin bulunmadığı tesbit edilerek 16/10/2019 tarihinde kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildiği anlaşılmıştır.”

 

NE OLMUŞTU?

Elazığ'da Kanal 23 Televizyonu'nda program sunuculuğu yapan Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi 2'nci sınıf öğrencisi 21 yaşındaki Yeldana Kaharman, 28 Mart 2019'da evinde ölü bulunmuştu. Kaharman'ın ölümünden bir gün önce röportaj için AK Parti Elazığ Milletvekili Tolga Ağar'ın evine gittiği ileri sürülmüştü. 

Sedat Peker, YouTube kanalından yaptığı açıklamada Tolga Ağar'ın Kazakistan uyruklu Yeldana Kaharman'a cinsel saldırıda bulunduğunu ve Kaharman'ın  jandarmaya sığındıktan sonra evinde ölü bulunduğunu iddia etmişti. Jandarma Genel Komutanlığı'nın yalanladığı iddiayı Tolga Ağar da reddetmişti. 

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