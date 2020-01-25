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Elazığ’da altı katlı binanın çökmeden önceki fotoğrafları

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Elazığ’da altı katlı binanın çökmeden önceki fotoğrafları
Elazığ’da altı katlı binanın çökmeden önceki fotoğrafları

Elazığ’da 6.8 büyüklüğündeki depremde Gezin Mahallesi’nde bulunan altı katlı iki bloklu Mavi Göl apartmanı çöktü. Çöken apartmanın bir süre önce çekilmiş fotoğrafları ortaya çıktı.

Miraç hayatını kaybetti, annesi tedaviye alındı

Yıkılan Mavi Göl apartmanında oturan beş kişi enkaz altında kaldı. AFAD ekipleri, depremzedeleri kurtarmak için çalışma başlattı. Depremin hemen ardından Rabia Göğdemir yaralı kurtarıldı. Saat 00:30 sıralarında ise Maviye Buğdaylı’nın cansız bedenine ulaşıldı.

Saatler 08:10’u gösterdiğinde, bu kez hamile eşi ve çocuğuyla enkaz altında kalan Meriç Dişli’ye ulaşıldı. Yaralı olarak kurtarılan Meriç Dişli hazır bekleyen ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Meriç Dişli’nin sağ çıkarılması, eşi ve oğlu ile ilgili umutları artırdı. Ekiplerin çalışmasıyla, Pınar Dişli ve oğlu Miraç’ın da yeri belirlendi. Saat 09:10’da altı aylık hamile Pınar Dişli, yaralı kurtarıldı. 8 dakika sonra ise ekipler, bu kez oğlu Miraç’a ulaştı. Yaralı anne ve oğlu, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Miraç Dişli, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Anne ve oğluna ulaşılmasının ardından binanın enkazında yapılan çalışmalar sonlandırıldı.

Daha önce çekilen fotoğraflar

Bu arada çöken Mavi Göl apartmanının daha önce çekilen fotoğrafları ortaya çıktı. A ve B bloktan oluşan ve çok sayıda dairenin bulunduğu binanın altında ise iş yerlerinin olduğu görülüyor. Binanın çevresindeki yapıların ise sağlam kalması dikkat çekti.

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