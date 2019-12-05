Elektrik faturasını azaltmanın yolları.. Ev ekonomisine önemli katkı yapacak önlemeler...

Elektrik faturaları yurttaşın omzunda önemli bir yük haline geldi. Faturaların şişmesinde ise gelen zamların yanı sıra kışın kullanılmaya başlanan elektrikli ısıtıcı gibi ev aletleri etkili oluyor.

Yurttaşı zor duruma sokan faturaların şişmesindeki önemli etkenlerin başında ise zamların yanı sıra elektrikli ısıtıcılar gibi bazı ev aletlerinin kış aylarında kullanılmaya başlanılması gösteriliyor. Ev aletlerinin bir saatlik kullanımı için ödenen rakamları duyanlar kulaklarına inanamıyor. Faturaların ağırlığını hafifletebilme konusunda ise uzmanların bazı önerileri var.

EN ÇOK KULLANILAN ISITICI, EN MALİYETLİ OLAN ÜTÜ

Kış aylarında yaza göre farklı olarak ve en çok kullanılan ürünlerin başında elektrikli ısıtıcı geliyor. Elektrikli ısıtıcının kullanımı saatlik ortalama 1.06 TL’ye denk geliyor. Evde sık kullanılan diğer elektrikli aletlere baktığımızda ise, ütü saatte 1.78 TL, saç kurutma makinesi 1.56 TL, A+ bulaşık makineleri 1.30 TL, elektrik süpürgesi ise saatte 1.06 TL harcıyor.

A+ çamaşır makineleri saatte 0.64 TL, 52 inç LCD televizyonlar saatte 0.11 TL, büyük boy buzdolapları saatte 0.07 TL tüketiyor. En çok elektrik tüketen ev aletleri elektrikli ısıtıcı, ütü ve saç kurutma makinesi olarak öne çıkıyor.

FATURALARIN ŞİŞMESİNE KARŞIN ÖNLEMLER

Yurttaşın omzundaki fatura yükünü hafifletebilmek adına uzmanların önerileri ise şu şekilde:

1)Çamaşırları nemliyken ütüleyin

Giyeceklerin düzgün bir şekilde asılması ütü ile daha az vakit geçirilmesini sağlıyor, böylece daha az enerji tüketiliyor. Ütünün ısısı yeterli olacağından ütüleme işlemi bitmeden 5 dakika önce fişten çekin. Ütünün termostatını kumaş cinsine göre en düşük seviyeye ayarlamak tasarrufa yardımcı oluyor. Ütüyü satın alırken buhar ayarlı ve buhar kapasitesi yüksek, termostat ayarlı ve şebeke suyu kullanımına uygun olmasına özen gösterilmeli. Çamaşırlar nemliyken toplayıp ütülemek önemli. Bu yöntemle ütü ile daha az vakit geçirilir ve maksimum elektrik tasarrufu sağlanabilir.

2)Su ısıtıcısını filtreyle kullanın

Kışın çok kullanılan ev aletlerinden biri de elektrikli su ısıtıcısı (kettle) olarak gösteriliyor. Hava soğuk olduğu için sürekli çay kahve içme ihtiyacı bu ürünün kullanımını da artırıyor. Ancak kettle, en çok elektrik harcayan ev aletlerinden biri konumunda bulunuyor. Bu nedenle kettle kullanırken de dikkatli olmak gerekiyor. Kettle’da oluşan kireç ve tortuları sık sık temizlemek, cihazı filtreyle kullanmak önemli. Bunlar dışında yalnızca ihtiyaç kadar su ısıtılmalı.

3)Şofbenlerde su sızıntılarına dikkat!

Elektrikle su ısıtmak, doğalgaza kıyasla oldukça masraflı. Elektrikli ısıtıcı kullanmak yerine kombiden faydalanmak elektrik tasarrufu sağlıyor. Eğer ısıtıcı kullanılıyorsa şofben, kullanılacak yere en fazla 6 metre uzaklıkta konumlandırılması öneriliyor. Sıcak su boruları izole edilmiş olması gerekiyor. Termostat ısısı maksimum 50 dereceye ayarlanması öneriliyor. Elektrikli ısıtıcılarda su sızıntılarına çok dikkat edilmesi gerekiyor. Varsa hiç zaman kaybetmeden onarım yapılması şart olarak gösteriliyor.

4)Geceleri ısıtmayı kapatın

Kışın gelmesiyle akılları en çok kurcalayan doğalgaz faturası oluyor. Çok soğuk bir bölgede yaşamıyorsanız, geceleri ve evden çıkarken ısıtmayı kapatın. Ayrıca kullanılmayan odaların kapılarını kapatmak da evdeki mevcut ısıyı verimli kullanma konusunda önemli. Fakat evden çok uzun süre ayrılmıyorsanız, kombinizin yeniden çalışırken harcayacağı enerji göze alındığında, tasarruf açısından kombiyi 16 derecede bırakmanız tavsiye edilir.

5)Önce havlu sonra saç kurutma makinesi

Yazın güneşin ve sıcak havanın yardımıyla saç kurutma makinesini neredeyse hiç kullanılmıyor. Ancak kışın bu alet olmazsa olmazların başında geliyor. Saç kurutma makinesi kullanımında tasarruf sağlamak için saçı önce havlu ile iyice kurulayıp ardından makineyi kullanmak gerekiyor. Bir başka önlem ise düşük sıcaklıkta kurutmak. Böylece saçlara da zarar verilmemiş oluyor.