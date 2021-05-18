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“Elindeki çöpü yere atma”

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Turizm ve Çevre Bakanlığı, Alagadi ve Karpaz Bölgesi’nde temizlik etkinliği gerçekleştirdi...
“Elindeki çöpü yere atma”

Turizm ve Çevre Bakanlığı Çevre Koruma Dairesi, KKTC Çevre Yasası çerçevesinde, çevresel tehtidleri işaret eden ve bunlara karşı alınacak önlemleri gerçekleştirmek ve uygulmak için gerekli olan etkili idari çerçeveyi sağlayarak, sürdürülebilir gelişimi teşvik ederek daha etkin izleme, denetleme ve kontrol edilebilir bir yapıda yürütülmesi ile birlikte çevresel konularda farkındalık yaratmak amacıyla gerçekleştirilen faaliyetlerden birisi olan çevre temizlik kampanyalarına devam ediyor.

Bu kapsamda, Turizm ve Çevre Bakanlığı, “Elindeki çöpü yere atma” sloganı ile Turizm  ve Çevre Bakanlığına bağlı Çevre Koruma Dairesi tarafından başlatılan çevre temizliği etkinlikleri kapsamında, Alagadi Plajı (1,2,3) ile Karpaz Bölgesi Altınkum ve Çamlık Piknik Alanı’nda temizlik etkinliği gerçekleştirildi.  

Alagadi Plajı (1-2-3)’de düzenlenen temizlik etkinliği, Turizm ve Çevre Bakanlığı Çevre Koruma Dairesi Girne Birim personeli ile Çevre Koruma Dairesi Girne Birimi Alagadi personellerinin katılımıyla, eş zamanlı olarak da Karpaz Bölgesi Altınkum ve Çamlık Piknik Alanı’nda gerçekleştirilen çevre temizliği etkinliğini ise Turizm ve Çevre Bakanlığı Çevre Koruma Dairesi Karpaz Özel Çevre Koruma Bölgesi Birim personeli ile Orman Dairesi personeli işbirliği ile gerçekleştirilmiştir.

Asli görevi çevresel sürdürülebilirliği denetlemek olan Turizm ve Çevre Bakanlığı Çevre Koruma Dairesi, çevre temizliği konusunda farkındalığı arttırmak amacıyla başlattığı ve “Elindeki çöpü yere atma” sloganıyla gerçekleştirdiği temizlik çalışmalarına farklı bölgelerde de devam edecektir.

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