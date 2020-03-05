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Elizabeth Warren, ABD başkanlık yarışından çekildi

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Elizabeth Warren, ABD başkanlık yarışından çekildi
Elizabeth Warren, ABD başkanlık yarışından çekildi

New York Times'a konuşan Warren'a yakın kaynaklar, Massachusetts Senatörü'nün 14 eyalette ön seçimin gerçekleştiği Süper Salı gecesinden sonra 2020 başkanlık yarışından çekilme kararı aldığını söyledi.

Warren, 14 eyalette yapılan ve “Süper Salı” olarak adlandırılan ön seçimlerde kendi eyaleti Massachusetts’de üçüncü olmuş ve diğer eyaletlerde başarı elde edememişti. Warren’ın yarıştan çekilmesiyle Demokrat başkan aday adaylarının sayısı 3’e düştü.

Eyaletlerdeki ön seçimlerde eski ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden, ön plana çıkarken, Biden’ı Vermort Senatörü Bernie Sanders ve Tulsi Gabbard izliyor.

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