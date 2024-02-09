Elon Musk telefon hattını kırdı: "Aramalarımı yalnızca X'ten yapacağım"

X yani eksi adıyla Twitter'ın sahibi Elon Musk, geçtiğimiz yıl platforma sesli ve görüntülü arama özelliğini getirmişti.
Bu özellikten yalnızca Premium kullanıcıların faydalanabileceği de duyurulmuştu.
Musk, X platformu üzerinden yaptığı paylaşımda birkaç ay içerisinde telefon hattını iptal edeceğini, mesajlaşma ve aramalarını yalnızca X üzerinden yapacağını duyurdu.
"TELEFON NUMARAMI KULLANMAYACAĞIM"
Milyarder yaptığı paylaşımda, "Birkaç ay içinde telefon numaramı kullanmayacağım ve X'i sadece mesajlar ve sesli/görüntülü aramalar için kullanacağım." ifadelerini kullandı.
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