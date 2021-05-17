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Elon Musk, Tesla'nın elindeki kripto paraları sattığını ima etti; Bitcoin düşüşe geçti

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Nisan ayı ortalarında 60 bin doları geçen Bitcoin, son günlerde Elon Musk'ın açıklamaları sonrası düşmeye devam ediyor.
Elon Musk, Tesla'nın elindeki kripto paraları sattığını ima etti; Bitcoin düşüşe geçti

Nisan ayı ortalarında 60 bin doları geçen Bitcoin, son günlerde Elon Musk'ın açıklamaları sonrası düşmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde 'çevreye olan bedeli' gerekçesiyle Bitcoin kullanmayı askıya aldıklarını duyuran Musk, son olarak Tesla'nın elindeki tüm Bitcoin'leri sattığını ima etti. Twitter'daki bu mesajı sonrası Bitcoin pazar günü düşme eğilimine girdi ve pazartesi sabahı saat 7.30'da 43 bin dolar seviyelerinde işlem gördü.

Twitter'da CryptoWhale adlı bir kullanıcı Elon Musk'a hitaben, "Bitcoin alıcıları önümüzdeki çeyrekte, Tesla'nın elindeki tüm Bitcoin'leri çıkardığını gördüklerinde kendilerini tokatlayacaklar. Elon Musk nefret toplasa da ben onu suçlamazdım." mesajını yazdı. Musk da bu mesajı 'indeed' yazarak onayladığını ima etti. Ancak Elon Musk, Tesla'nın elindeki Bitcoin'leri satıp satmadığına ilişkin net bir açıklama yapmadı.

Bu gelişme sonrası pazar günü Bitcoin'de düşüş başladı.

Kripto paraların güçlü savunucusu olan Elon Musk, yine geçtiğimiz günlerde dogecoin için 'dolandırıcılık' ifadesini kullanmış bu da kripto parada 24 saat içinde yüzde 30'luk değer kaybı ile sonuçlanmıştı.

Bitcoin ne kadar enerji tüketiyor?

Cambridge Üniversitesi araştırmacıları tarafından derlenen Cambridge Bitcoin Elektrik Tüketim Endeksi'ne (CBECI) göre Bitcoin tarafından tüketilen toplam enerji bu yıl 128 TWh'ye (Terawatt saat ) ulaşabilir.

Bu, dünyadaki toplam elektrik üretiminin yüzde 0,6'sı veya tüm Norveç tüketiminin fazlası anlamına geliyor.

Uluslararası Enerji Ajansı analisti George Kamiya, "Bu rakamlar, orta ölçekli ülkelerle veya elektrikli araçlar (2019'da 80 TWh) gibi gelişmekte olan teknolojilerle karşılaştırıldığında büyük görünebilir, ancak klima ve fanlar gibi diğer kullanımlara kıyasla küçük kalıyor." dedi.

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