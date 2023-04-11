Elon Musk Twitter Genel Merkezi’nin tabelasını değiştirdi

Twitter’ın CEO’su Elon Musk, sosyal medya platformunun ABD’nin California eyaletinde yer alan San Francisco merkezinde “esprili” bir değişiklik yaptı.

Twitter’ın CEO’su Elon Musk, sosyal medya platformunun ABD’nin California eyaletinde yer alan San Francisco merkezinde “esprili” bir değişiklik yaptı. Musk, binanın dışında yer alan tabeladaki “W” harfine beyaza boyayarak binanın adını “Titter” (Göğüsçü) olarak değiştirdi.

Milyarder Elon Musk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda platformun San Francisco’daki genel merkezinde yaptığı en son değişikliği duyurdu.

Musk, arka planla uyum sağlaması için “W” harfinin beyaza boyandığı ”Twitter” tabelasının bir fotoğrafını paylaşarak, "San Francisco genel merkezindeki ev sahibimiz yasal olarak tabelayı Twitter olarak tutmamız gerektiğini ve 'w' harfini kaldıramayacağımızı söyledi, biz de onu arka plan rengine boyadık. Sorun çözüldü!" ifadelerini kullandı.