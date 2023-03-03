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Elon Musk’a kötü haber: Beyin çipleri için onay çıkmadı

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Elon Musk'ın beyin çipleri yine olay oldu... Geçtiğimiz aylarda 1.500 hayvanı öldürdüğü iddiasıyla sık sık gündeme gelen beyin çipleri için onay çıkmadı.
Elon Musk’a kötü haber: Beyin çipleri için onay çıkmadı

SpaceX ve Twitter’dan sonra Elon Musk şimdi de Neuralink ile dikkat çekiyor. ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), Elon Musk’ın Neuralink’inin beyin implantlarını insanlar üzerinde denemesine onay vermedi.

Milyarder iş insanının, 2016 yılında ortaya çıkardığı nöroteknoloji firması Neuralink, düşünceleri eylemlere çeviren beyin-bilgisayar arayüzleri geliştirmek için çalışıyor. Musk, teknolojinin kullanıcıları yalnızca robot insanlara dönüştürmeyeceğini, aynı zamanda beyin hastalıklarını tedavi etmek için de kullanılabileceğini söylüyor.

Şirket, 2018’den beri yeniliklerini hayvanlar üzerinde test ediyor. Geçen yılın aralık ayında şirket; koyunlar, domuzlar ve maymunlar da dahil olmak üzere yaşamı boyunca tahminen 1.500 hayvanı öldürdüğü iddiasıyla incelemeye tabi tutulmuştu. Ancak denek olarak kullanılan maymunların ciddi sağlık sorunları yaşaması tepki çekti.

Şimdi Reuters’ın haberine göre; FDA, Neuralink’in beyin implant çiplerini insanlar üzerinde test etme başvurusunu güvenlik endişelerini gerekçe göstererek reddetti. FDA, beyin çipinin beyne zarar vermeden nasıl takılıp çıkarılabileceği konusundaki endişelerini gündeme getirdi ve Neuralink’in yangın tehlikesi olan lityum pilleri kullanmasını sorguladı.

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