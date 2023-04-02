Elon Musk’a soğuk duş: ‘Mavi tık almayacağız’

Dünyanın en popüler gazetelerinden biri olan New York Times, Elon Musk'ın bir süre önce uygulamaya başladığı "mavi tık" aboneliğine dahil olmayacaklarını duyurdu.

ABD’nin saygın gazetelerinden New York Times, bir süre önce Twitter’da uygulanmaya başlanan “doğrulanmış hesap” uygulamasına dahil olmayacaklarını duyurdu.

Elon Musk bir süre önce yeni bir abonelik planı geliştirmiş ve “mavi tık” olarak da bilinen doğrulanmış profilin bazı yan haklar ile birlikte ücretli olmasına karar kılmıştı. Twitter yönetimi, 1 Nisan itibariyle ücretsiz olarak mavi tık elde edenlerin bu haklarını ellerinden almıştı.

Dün mavi tıkı kaybeden New York Times, bu hakkı tekrar elde etmek için para ödemeyeceklerini ve bu aboneliğe dahil olmayacaklarını duyurdu.