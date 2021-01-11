Elon Musk'ın sevgilisi Grimes: Covid-19'a yakalandım, ateşli rüyaların tadını çıkarıyorum

Tesla ve SpaceX şirketlerinin CEO'su Elon Musk'ın sevgilisi, Kanadalı şarkıcı Grimes Koronavirüs'e yakalandığını söyledi.

Independent Türkçe'nin aktardığı habere göre, Grimes, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Nihayet Covid-19 kaptım" diyerek, 2021'de DayQuil isimli soğuk algınlığı ve grip ilacını alıp ateşli rüyalar gördüğünü ve bundan "garip bir biçimde zevk aldığını" söyledi.

Grimes, Musk'ın ve oğlununu Koronavirüs'e yakalanıp yakalanmadığına dair herhangi bir bilgi vermedi.