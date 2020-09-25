Emekli savcı, 380 bin TL dolandırıldığını eşinden öğrendi

Kendilerini polis olarak tanıtan dolandırıcılar, FETÖ’ye yönelik soruşturma bahanesiyle emekli savcının 380 bin lirasını aldı. Şüphelilerden biri içi para dolu çantayla yakalandı.

Muğla'da, telefonda kendisini polis olarak tanıtarak FETÖ’ye yönelik soruşturma bahanesiyle emekli savcının 380 bin lirasını aldılar.

AA’da yer alan habere göre, Muğla’nın Datça ilçesinde yaşayan ve ismi açıklanmayan emekli savcıyı telefonla arayıp kendisini polis olarak tanıtan zanlılar, bu kişiye isminin FETÖ bağlantılı bir olayda geçtiğini, devam eden soruşturma için kendilerine yardımcı olması gerektiğini söyledi.

Kendisini yaklaşık bir hafta arayan şüphelilerin isteği doğrultusunda hesabındaki 380 bin lirayı hazırlayan emekli savcı, yönlendirilen kişiye parayı teslim etti.

EŞİYLE KONUŞTU, DURUMU POLİSE BİLDİRDİ

Yaşadıklarını eşine anlatınca dolandırıldığını anlayan emekli savcı, durumu polise bildirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, eşkal doğrultusunda yaptıkları çalışmada, otogardan Urfa'ya gitmek için bilet alan A.U'yu içi para dolu çantayla yakaladı.

Ele geçirilen 380 bin liranın emekli savcıya teslim edildiği öğrenildi.